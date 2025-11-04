صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شناخت پریڈکیوں نہیں کرائی؟عدالت طلبی پر SSPکی پیشی

  پاکستان
شناخت پریڈکیوں نہیں کرائی؟عدالت طلبی پر SSPکی پیشی

یہ لوگ بھیڑبکریاں نہیں، ان کے اہلخانہ پریشان ہیں:جج ابوالحسنات کااظہاربرہمی 3 دن میں شناخت پریڈ مکمل نہ ہوئی تو کیس فارغ ہوگا،انسداددہشتگرد ی عدالت

اسلام آباد(اپنے نامہ نگارسے )انسدادِ دہشت گردی عدالت کے جج ابوالحنات ذوالقرنین نے کالعدم مذہبی جماعت کے گرفتار کارکنان کی شناخت پریڈموخرکرنے کی درخواست کی سماعت کے دوران پولیس پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے پر کہا یہ لوگ کوئی بھیڑ بکریاں نہیں ہیں،پولیس شناخت پریڈ کیوں نہیں کر رہی؟ عدالت نے ریمارکس دیئے کہ ان کے خاندان والے کئی دنوں سے پریشانی کا شکار ہیں، ان کا کیا قصور ہے ؟ آپ لوگ جو کر رہے ہیں یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے ۔ عدالت نے متعلقہ ایس ایس پی اور ڈی آئی جی کو طلب کر لیا ،جس پر ایس ایس پی انویسٹی گیشن عثمان طارق عدالت میں پیش ہوئے ۔ فاضل جج نے استفسار کیا کہ آپ بتائیں، کیا آپ پر آئی جی کا کوئی پریشر ہے ؟ عدالت نے واضح کیا کہ اگر دو سے تین دن میں شناخت پریڈ مکمل نہ ہوئی تو کیس فارغ کر دیا جائے گا۔ بعد ازاں سماعت ملتوی کر دی گئی ۔

