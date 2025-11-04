صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جسٹس انعام امین کی ڈائریکٹر اینٹی کرپشن پختونخوا کی درخواست پر سماعت سے معذرت

اسلام آباد(اپنے نامہ نگار سے)اسلام آباد ہائیکورٹ کے جسٹس راجہ انعام امین منہاس نے بانی پی ٹی آئی کے خلاف فیصلہ سنانے والے جج ہمایوں دلاور کے خلاف مبینہ سوشل میڈیا مہم کے مقدمے میں۔۔۔

 نامزد ڈائریکٹر اینٹی کرپشن خیبرپختونخوا صدیق انجم کی عبوری ضمانت کی درخواست پر سماعت سے معذرت کرتے ہوئے کیس دوسری عدالت میں منتقل کرنے کیلئے فائل چیف جسٹس کو بھجوا دی۔ گزشتہ روز رجسٹرارآفس کے اعتراضات کے ساتھ درخواست پر سماعت کے دوران جسٹس راجہ انعام امین منہاس نے ریمارکس دئیے کہ وہ درخواست گزار کی اخراجِ مقدمہ کی درخواست پر پہلے ہی فیصلہ دے چکے ہیں، اس لیے اب مزید کیس نہیں سن سکتے۔

