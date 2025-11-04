صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بلوچستان : لاپتہ ہونیوالے 4 افراد قتل، لاشیں برآمد

کوئٹہ (آئی این پی) بلوچستان کے ضلع کیچ میں ہفتہ قبل لاپتہ ہونیوالے 4 افراد کو قتل کر دیا گیا، لاشیں برآمد ہو گئیں۔

تفصیلات کے مطابق کیچ کے نواح بولیدہ کے جارڈین علاقے میں تفریح کیلئے جانیوالے 4افراد ایک ہفتہ قبل لاپتہ ہو گئے تھے ، گزشتہ روز چاروں افراد کیبولیدہ کی پہاڑی پٹی سے مسخ شدہ لاشیں برآمد ہوگئی ہیں۔ حکام کے مطابق مقتولین ذاکر، عبدالرازق، صادق اور پیر جان کے ناموں سے ہوئی، ان میں سے تین زردان کوہا اورایک جارڈین بازار کا رہائشی تھا۔حکام کے مطابق لاشیں شدید مسخ شدہ تھیں اور مقتولین کی موٹر سائیکلیں جل کر تباہ حالت میں ملی ہیں ، لیویز اہلکاروں نے موقع پر پہنچ کر لاشوں کو تحویل میں لے لیا اور ہسپتال منتقل کر دیا ہے۔

