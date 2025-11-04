صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

راولپنڈی:گندم و آٹا کی سمگلنگ کرنیوالے 21 افراد گرفتار

  • پاکستان
291 ٹن آٹا،28ٹن گندم برآمد،سمگلنگ کیلئے استعمال ہونیوالی گاڑیاں ضبط شہر کے داخلی و خارجی راستوں پر کیمرے نصب ، 8خصوصی پکٹیں بھی قائم

 راولپنڈی( خبر نگار)راولپنڈی پولیس اور فوڈ ڈیپارٹمنٹ نے آٹا و گندم کی سمگلنگ کے خلاف کا رروا ئیاں کرتے ہوئے 21 افراد گرفتار کرکے 291 ٹن آٹا،28ٹن گندم برآمد کی جبکہ سمگلنگ کیلئے استعمال ہونے والی گاڑیاں بھی قبضہ میں لے لیں۔ شہر کے تمام داخلی و خارجی راستوں پر خصوصی کیمرے نصب کر دئیے گئے ، مانیٹرنگ کیلئے داخلی و خارجی راستوں پر خصوصی پکٹیں بھی لگائی گئی ہیں ۔ آٹا و گندم سمگلنگ کے خلاف کارروائیاں تھانہ چکری، ٹیکسلا، صدر واہ اور ایئر پورٹ کے علاقوں میں کی گئیں۔

