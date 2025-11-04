صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آباد کے 5 اسسٹنٹ کمشنرز کے تقرروتبادلہ کے احکامات

اسلام آباد کے 5 اسسٹنٹ کمشنرز کے تقرروتبادلہ کے احکامات

فروا بتول اور نیہل حفیظ کو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن رپورٹ کرنے کی ہدایت گریڈ19 میں ترقی کورس کیلئے 54افسر وں کی اضافی نامزدگی،7کی منسوخ

اسلام آباد (ایس ایم زمان ) اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے اسلام آباد کے مختلف زون کے پانچ اسسٹنٹ کمشنرز کے تقررو تبادلے کے احکامات جاری کر دیئے ہیں، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن احکامات کے مطابق پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس گروپ گریڈ 17 کی افسر فروا بتول اور نیہل (Nehel)حفیظ کو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن رپورٹ کرنے کی ہدایت دی گئی ہے ، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے خیبرپختونخوا میں تعینات پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس گروپ گریڈ 17 کے افسر ہارون اور حافظ علی نعیم شیخ اور پنجاب میں تعینات سیف الرحمن کو تبدیل کر کے وزارت داخلہ کے ماتحت اسلام آباد انتظامیہ میں تعینات کیا ہے۔

علاوہ ازیں اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے گریڈ 19 میں ترقی کے لیے لازمی تربیتی مڈ کیریئر مینجمنٹ کورس کے لیے سات افسروں کی نامزدگی منسوخ اور 54 افسروں کی اضافی نامزدگی کے احکامات جاری کر دیئے ہیں، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے احکامات کے مطابق گریڈ 18 کے 7 افسروں کی نامزدگی منسوخ کی گئی ہے ، دو افسروں کے تربیتی کورس کے مراکز تبدیل کیے گئے ہیں، مڈ کیریئر مینجمنٹ کورس 17 نومبر تا 25 جنوری 2026 نیشنل انسٹیٹیوٹ آف پبلک ایڈمنسٹریشن لاہور، کوئٹہ، کراچی، پشاور اور اسلام آباد میں منعقد ہو گا۔

