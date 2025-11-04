صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لاہور،راولپنڈی(مانیٹرنگ ڈیسک ،اے پی پی)محکمہ موسمیات نے لاہور سمیت پنجاب کے بیشتر اضلاع میں آج اور کل بارشوں کی پیشگوئی کردی۔

ترجمان پی ڈی ایم اے پنجاب کے مطابق 4 سے 5نومبر کے دوران لاہور، راولپنڈی،  مری، گلیات، اٹک، تلہ گنگ، جہلم، سرگودھا، خوشاب، گوجرانوالہ، سیالکوٹ اور نارووال سمیت بیشتر اضلاع میں ہلکی بارش کا امکان ہے جس کے باعث درجہ حرارت میں واضح طور پر کمی واقع ہوگی جبکہ مری، گلیات سمیت دیگر پہاڑی علاقوں میں برفباری متوقع ہے ،ممکنہ بارشوں سے سموگ میں کمی کے امکانات ہیں، شہری سموگ سے بچاؤ کیلئے ماسک کا استعمال کریں اور غیر ضروری باہر نہ نکلیں ۔ڈی جی پی ڈی ایم اے عرفان علی کاٹھیا کا کہنا ہے کہ شہری خراب موسم کی صورتحال میں غیر ضروری سفر سے گریز کریں، دوران سفر فوگ لائٹس کا استعمال کریں ، کسان اپنی سرگرمیوں کو موسم کی صورتحال کے مطابق ترتیب دیں۔ دریں اثنا بھارت سے آنے والی ہواؤں سے پنجاب کی فضا بدستور آلودہ ہے ،پیر کے روزلاہورفضائی آلودگی کے اعتبار سے ملک میں دوسرے نمبر پر رہااور اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس 479تک پہنچ گیا، لوئر مال 804، شادمان 790، گلبرگ 770، سول سیکرٹریٹ 756، ساندہ روڈ 745، ڈی ایچ اے 744اور شالیمار میں اے کیو آئی 585 ریکارڈ کیا گیا ۔اس کے علاوہ گوجرانوالہ 762، فیصل آباد 359اور ملتان میں اے کیو آئی 304 کو چھو گیا۔

