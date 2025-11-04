صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈکی بھائی کی درخواست ضمانت پر این سی سی آئی اے کو نوٹس 6 افسروں کا مزید جسمانی ریمانڈ

لاہور(کورٹ رپورٹر، مانیٹرنگ ڈیسک)لاہور ہائیکورٹ نے یوٹیوبر سعد الرحمن عرف ڈکی بھائی کی جوئے کی ایپ کی تشہیر کے مقدمے میں درخواست ضمانت پر این سی سی آئی اے کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کرلیا۔

لاہور ہائیکورٹ کے جسٹس فاروق حیدر نے سعد الرحمٰن عرف ڈکی بھائی کی درخواست ضمانت پر سماعت کی، درخواست میں وفاقی حکومت اور تفتیشی آفیسر کو فریق بنایا گیا ہے ۔ادھر لاہور کی مقامی عدالت نے رشوت لینے کے مقدمے میں گرفتار این سی سی آئی اے کے 6 افسروں کا3 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کرلیا ۔جوڈیشل مجسٹریٹ نعیم وٹو نے ایف آئی اے کی مزید تفتیش کیلئے جسمانی ریمانڈ کی درخواست پر سماعت کی ۔تین روزہ جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے کے بعد ملزم سرفراز چودھری ،علی رضا و دیگر افسروں کو ہتھکڑیاں لگا کر عدالت پیش کیا گیا۔ 

