وزیر ستان : افغانستان سے دراندازی ناکام، 3 دہشتگرد ہلاک
ہلاک ہونیوالوں میں افغان بارڈر پولیس اہلکار اور افغان ابو دجانہ بھی شامل ڈی پی او شمالی وزیرستان پر حملہ میں 5اہلکار زخمی، متعدد دہشتگرد مارے گئے
راولپنڈی ،پشاور(خصوصی نیوز رپورٹر،اے پی پی)سکیورٹی فورسز نے افغانستان سے دراندازی ناکام بناتے ہوئے دو مختلف کارروائیوں میں 3دہشتگرد ہلاک کردئیے، جبکہ ڈی پی او شمالی وزیرستان پر دہشتگردوں کے حملے میں 5اہلکار زخمی ہوگئے ، جوابی کارروائی میں متعدد دہشتگرد مارے گئے ۔پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ(آئی ایس پی آر )کے مطابق شمالی وزیرستان کے عمومی علاقے عیشام کے بالمقابل پاکستان افغانستان سرحد کے قریب خوارج کے ایک گروہ کی مشکوک نقل و حرکت دیکھی گئی، جو سرحد پار سے پاکستان میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے ۔ سکیورٹی فورسز نے بروقت اور مؤثر کارروائی کرتے ہوئے اس گروہ کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں دو دہشت گرد مارے گئے۔ ہلاک دہشت گردوں میں ایک کی شناخت خارجی قاسم کے نام سے ہوئی، جو افغان شہری اور افغان بارڈر پولیس میں خدمات انجام دے رہا تھا۔
آئی ایس پی آر کے مطابق ایک اور انٹیلی جنس بنیاد پر کارروائی کے دوران ٹانک ضلع میں سکیورٹی فورسز نے بھارتی پراکسی فتنہ الخوارج سے تعلق رکھنے والے ایک اور دہشت گرد اکرام الدین عرف ابو دجانہ کو بھی ہلاک کر دیا، جو افغان شہری تھا۔علاوہ ازیں تر جمان شمالی وزیرستان پولیس کے مطابق ڈی پی او وقار خان اپنے سکواڈ کے ہمراہ شمالی وزیرستان سے بنوں آ رہے تھے کہ میرانشاہ روڈ نزد فلور ملز میں گھات لگا کر مسلح دہشتگردوں نے ان پر فائرنگ کی۔جوابی کارروائی کے نتیجے میں متعدد دہشتگرد ہلاک ہوئے جبکہ باقی فرار ہوگئے ۔ واقعے میں پولیس کے 5 اہلکار زخمی ہوئے جنہیں فوری طور پر ہسپتال منتقل کردیا گیا۔ ڈی پی او وقار خان اور ان کا سکواڈ سنگین نقصان سے محفوظ رہا۔ علاقے کو گھیرے میں لے کر آپریشن شروع کر دیا گیا۔