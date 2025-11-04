سینیٹ اجلاس آج ، قومی اسمبلی کا کل طلب کرلیا گیا
ایوان بالا اجلاس کا 18 نکاتی ایجنڈا ،کئی بل منظوری کیلئے پیش کئے جائینگے پارلیمنٹ ہاؤس کے احاطے میں غیر متعلقہ افراد کے داخلے پر پابندی عائد
اسلام آباد (نامہ نگار،دنیا نیوز)سینیٹ کا اجلاس آج بدھ 4نومبر کو ہو گا جس کے لئے 18نکاتی ایجنڈا جاری کردیا گیا جبکہ قومی اسمبلی کا اجلاس کل بدھ 5 نومبر کو طلب کر لیا گیا۔ سینیٹ میں پاکستان وائلڈ فونا اینڈ فلورا ایکٹ میں ترمیمی بل 2024 پر رپورٹ پیش ہو گی، وزیر قانون قانونِ شہادت ترمیمی بل 2025 ،ورچوئل ایسٹس آرڈیننس 2025 میں توسیع کی قرارداد اور وزیرِ داخلہ محسن نقوی فرنٹیئر کانسٹیبلری تنظیمِ نو آرڈیننس 2025 سینیٹ میں پیش کریں گے۔
وزیر تعلیم کنگ حمد یونیورسٹی بل 2025 منظوری کے لیے پیش کریں گے ، دانش سکولز اتھارٹی بل 2025 پر غور اور منظوری دی جائے گی، وزیرِ سرمایہ کاری قیصر احمد شیخ آسان کاروبار بل 2025 پیش کریں گے ۔ قومی اسمبلی کا اجلاس کل سہ پہر 5 بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں ہو گا۔ پارلیمنٹ ہاؤس کے احاطے میں غیر متعلقہ افراد کے داخلے پر پابندی عائد کر دی گئی ۔سپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کی زیر صدارت پارلیمانی رہنماؤں کا اہم مشاورتی اجلاس 5 نومبر کو پارلیمنٹ ہاؤس میں طلب کرلیا گیا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس کا مقصد قومی اسمبلی کے اکیسویں اجلاس کے دوران ایوان کی کارروائی،ایجنڈے کی ترتیب، دورانیے اور نظم و ضبط سے متعلق اُمور پر مشاورت کرنا ہے ۔