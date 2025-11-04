مسابقتی کمیشن کی علیحدہ سٹیل وزارت کے قیام کی سفارش
از سر نو جائزہ لے کر مستحکم پالیسی ترتیب دی جائے :سٹیل سیکٹر پر رپورٹ جاری
اسلام آباد (دنیا رپورٹ) کمپیٹیشن کمیشن پاکستا ن نے سٹیل سیکٹر میں کمپٹیشن کی صورتحال پر جامع رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ میں سٹیل کی صنعت کو درپیش کمپٹیشن کے مسائل، نئے سرمایہ کاروں کو مارکیٹ میں انٹری کی رکاوٹوں ، قومی سٹیل پالیسی اور دیگر ترقی یافتہ ممالک کی طرز پر ایک علیحدہ سٹیل وزارت کے قیام کی سفارش کی گئی ہے ۔ سفارش کی گئی کہ قومی سٹیل پالیسی کا از سر نو جائزہ لیتے ہوئے مستحکم اور دیر پا پالیسی ترتیب دی جائے ۔ رپورٹ کے مطابق مالی سال 2024 میں مقامی سٹیل کی پیداوار 8.4 ملین میٹرک ٹن رہی، 4.9 ملین میٹرک ٹن لانگ سٹیل اور 3.5 ملین میٹرک ٹن فلیٹ سٹیل شامل تھے ۔ سابق فاٹا/پاٹا علاقوں میں ٹیکس استثنیٰ سے 1.5 ملین ٹن بغیر ٹیکس سٹیل سیٹلڈ علاقوں میں واپس منتقل ہو رہا جس سے قومی خزانے کو تقریباً 40 ارب روپے نقصان ہوتا ہے ۔