علیمہ کے 7 ویں بار ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری
اکاؤنٹس منجمد کی رپورٹ جمع نہ کرانے والے بینکوں کو نوٹس جاری عمر سرفراز کی نو مئی کے پانچ مقدمات میں ضمانت پر وکلا حتمی دلائل کیلئے طلب
راولپنڈی ، لاہور (خبر نگار، کورٹ رپورٹر) انسداد دہشت گردی عدالت نے بانی پی ٹی آئی عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خان کے 7ویں مرتبہ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیئے۔ راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے علیمہ خان سمیت 11ملزموں کے خلاف 26نومبر احتجاج کیس کی سماعت کی، جہاں علیمہ خان اور ان کے وکلا پیش نہیں ہوئے۔علیمہ خان کی عدم حاضری پر عدالت نے ان کے ساتویں مرتبہ ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کئے ، جبکہ ان کے بینک اکاؤنٹ منجمد کرنے سے متعلق رپورٹ بھی عدالت میں پیش کی گئی۔
رپورٹ کے مطابق متعلقہ بینکوں میں علیمہ خان کے نام سے نمل یونیورسٹی سمیت فلاحی اداروں کے اکاؤنٹس ہیں اور جن بینکوں نے رپورٹ جمع نہیں کرائی عدالت نے ان کو نوٹس جاری کر دیا ۔بعد ازاں عدالت نے سماعت 6 نومبر تک ملتوی کر دی۔ادھر لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت کے جج منظرعلی گل نے سابق گورنر عمر سرفراز چیمہ کی نو مئی کے پانچ مقدمات میں ضمانت پر وکلا کو حتمی دلائل کیلئے طلب کرلیا۔ عمر سرفراز نے عسکری ٹاور حملہ کیس، زمان پارک، مغلپورہ اور جناح ہاؤس کے قریب پولیس کی گاڑیاں جلانے کے مقدمات میں ضمانت دائر کر رکھی ہے ،عدالت نے ملزم اور پراسیکیوشن کے وکلا کو دلائل کیلئے طلب کرتے ہوئے سماعت 8 نومبر تک ملتوی کر دی۔