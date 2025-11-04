صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • پاکستان
گورنر کی تبدیلی افواہ، پارٹی جو فیصلہ کریگی قبول ہوگا ،فیصل کنڈی

مردان(نمائندہ دنیا)گورنر خیبر پختو نحوا فیصل کریم کنڈی نے کہا گورنر کی تبدیلی محض افواہ ہے ، پارٹی جو فیصلہ کرے گی ہمیں قبول ہوگا ،سابق وزیراعلیٰ گنڈاپور نے صوبے کو کھنڈر بناکر دہشت گردی ،کرپشن و لوٹ مار کے تحفے دئیے۔

این ایف سی ایوارڈ کی مد میں ہمارے پیسے بقایا ہیں ، صوبے کا حق ضرور لیا جا ئیگا ۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے مردان کے دورے کے موقع پر پی پی رہنما اسد علی کشمیری کے حجرے میں میڈیا سے گفتگو میں کیا ۔انہو ں نے کہا مرکز اور صوبے کے درمیان ہمیشہ پل کا کردار ادا کیا ،سابق وزیراعلیٰ نے صوبے کو ترقی کے بجائے تنزلی کا تحفہ دیا ۔ وزیراعلیٰ کی حلف برداری کے دوران سہیل آفریدی سے ملاقات ہو ئی تھی ، میں حکومت کے ساتھ مل کر صوبے کی ترقی کے لئے کردار ادا کرنے کیلئے پر عزم ہو ں ،میری خواہش ہے کہ وزیراعلیٰ امن ، صوبے کی بہتری کے لئے اقدامات کریں۔

