صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سموگ کیس:ریسٹورنٹس کے اوقات کار فوری بدلنے کی ہدایت

  • پاکستان
سموگ کیس:ریسٹورنٹس کے اوقات کار فوری بدلنے کی ہدایت

لاہور ہائیکورٹ کا اوقات کار نہ بدلنے پر اظہار ناراضگی ، ڈی سی لاہور طلب عدالتی کارروائی کسی کیخلاف نہیں ، حکومت کی مددکیلئے ہے :جسٹس شاہد کریم

لاہور (کورٹ رپورٹر )لاہور ہائیکورٹ نے سموگ کے باعث ریسٹورنٹس کے اوقات کار کو فوری تبدیل کرنے کی ہدایت کردی، عدالت نے شہر میں بلا امتیاز دھواں چھوڑتی گاڑیوں کے خلاف کارروائیاں تیز کرنے کا حکم دے دیا ۔ جسٹس شاہد کریم نے شہری ہارون  فاروق سمیت دیگر کی درخواستوں پر سماعت کی۔ دوران سماعت عدالتی حکم پر ڈی جی ماحولیات عمران حامد شیخ سمیت دیگر افسران پیش ہوئے ۔ عدالت نے ریسٹورنٹس کے اوقات کار تبدیل نہ کرنے پر اظہار ناراضگی کیا اور آج ڈی سی لاہور کو طلب کرلیا۔

عدالت نے ریمارکس میں کہا کہ عدالتی کارروائی کسی کے خلاف نہیں بلکہ حکومت کی رہنمائی اور مددکیلئے ہے ،ہم سات سال سے سموگ پر کام کررہے ہیں ۔فاضل جج نے ریمارکس میں مزید کہا کہ دوسروں پر الزام کی بجائے ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے ، اینٹی سموگ گنز کا کیا فائدہ ہے ؟۔ جس پر ڈی جی ماحولیات نے عدالت کو بتایا کہ گنز پورے شہر میں کام کررہی ہیں۔ عدالت نے راحت بیکری کے باہر پرانا برگد کا درخت کاٹنے پر اظہار ناراضگی کیا اور ڈی جی پی ایچ اے کو بھی طلب کرلیا ۔عدالت نے بڑھتی سموگ پر اظہار تشویش کرتے ہوئے سموگ کیس کی سماعت روزانہ کی بنیاد پر کرنے کا عندیہ دیتے ہوئے کارروائی آج 4 نومبر تک ملتوی کردی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

بیوی کو زیادہ خوش رکھنے والے شوہروں کے ناجائز تعلقات ہوتے ہیں:جویریہ سعود

زاہد احمد کا ڈیجیٹل کریئیٹرز کے خلاف بیان پر یو ٹرن

17سال کی عمر میں 16سال کے لڑکوں کو پڑھاتی تھی:رومیسہ خان

تاج سٹوری ریلیز، ہندو مبصرین کو بھی فلم پسند نہ آئی

استاد نصیر الدین سامی کیلئے آغا خان میوزک کا اعلیٰ ایوارڈ کا اعلان

جوانی میں بھی مجھے ماں کے کردار دئیے گئے :ثانیہ سعید

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نوے سالہ لیجنڈ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ضروری نہیں کہ ہر بات کھول کر بیان کی جائے
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
کابل انتظامیہ کے لیے ایک بڑا چیلنج!
عرفان صدیقی
سلمان غنی
مؤثر بلدیاتی نظام اورنئے صوبے
سلمان غنی
رشید صافی
تدبیر یا تصادم؟
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ …(3)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak