  • پاکستان
وزیر داخلہ کی شجاعت سے ملاقات بہنوئی کے انتقال پر اظہار افسوس

لاہور(آئی این پی)وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے مسلم لیگ (ق)کے سربراہ چودھری شجاعت حسین سے ان کی رہائشگاہ پرجا کر ملاقات کی اور ان کے بہنوئی جاوید چٹھہ کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا۔

ا س موقع پر صوبائی وزیر چودھری شافع حسین بھی موجود تھے ۔وزیر داخلہ نے چودھری شجاعت سے اظہار تعزیت کرتے ہوئے مرحوم کی روح کے ایصال ثواب کیلئے فاتحہ خوانی بھی کی۔دریں اثناء وزیر داخلہ نے چودھری شجاعت کو داخلی سکیورٹی کے اقدامات کے حوالے سے بریف کیا۔چودھری شجاعت نے سکیورٹی کی مجموعی صورتحال پر اطمینان کا اظہار کیا اور وزارت داخلہ کے انتظامات کو سراہا۔ اس موقع پر شہدائے وطن کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیاگیا۔

