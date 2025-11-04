دوحامعاہدے کے باوجود طالبان نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی
(تجزیہ:سلمان غنی)
فوجی ترجمان لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی پریس بریفنگ کو پاک،افغان معاملات، دوطرفہ مذاکرات، دہشت گردی کے رجحانات کے خاتمے سمیت سلامتی کے دیگر معاملات کے حوالے سے بروقت اور سنجیدہ قرار دیا جا سکتا ہے ۔انہوں نے واضح کیا ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ معاملات طے ہوں، اور استنبول مذاکرات میں بھی ہمارا ایجنڈا طے ہے کہ افغان سرزمین کا پاکستان کے خلاف استعمال بند ہو۔لہٰذا بنیادی سوال یہی ہے کہ افغانستان دہشت گردی کے حوالے سے اپنی ذمہ داریاں کس حد تک پوری کرتا ہے ؟دیکھا جائے تو خود دہشت گردی کے اس عمل نے طالبان انتظامیہ کے سامنے ایک بڑا سوال کھڑا کر رکھا ہے ۔حقیقت یہ ہے کہ دوحا معاہدے کے باوجود طالبان نے اپنی سرزمین کے پاکستان اور ہمسایہ ممالک کے خلاف استعمال پر اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی۔افغان سرزمین سے ہونے والے حملوں نے سب کچھ ہلا کر رکھ دیا، اور آخرکار چین کو بھی خاموشی اختیار کرنا پڑی۔
نئی پیدا شدہ صورتحال میں اب اسلام آباد کابل کے غیر ذمہ دارانہ طرزِ عمل سے صرفِ نظر کرنے کے لیے تیار نہیں۔آئی ایس پی آر کا یہ کہنا کہ پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے بعض واقعات میں افغان فوجی بھی شامل رہے ، نہایت تشویشناک (الارمنگ)ہے ۔یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایسے مدموم عمل میں افغان فوجیوں کا استعمال کیا ظاہر کرتا ہے ؟۔یہ طالبان انتظامیہ کے خلاف ایک سنگین چارج شیٹ ہے ، جس کی وضاحت طالبان کو کرنا ہوگی۔پاک-افغان کشیدگی کا جائزہ لیا جائے تو اس میں بھارتی کردار کو نظرانداز نہیں کیا جا سکتا۔جب سے پاکستان کے ہاتھوں بھارت کو شکستِ فاش ہوئی ہے ، وہ بدلے کی آگ میں جل رہا ہے ۔دنیا بھر میں اس کی جگ ہنسائی نے اسے بوکھلا دیا ہے ۔اب وہ پاکستان پر براہِ راست جارحیت مسلط کرنے کی جرات نہیں رکھتا، لہٰذا حسبِ روایت اس نے افغان سرزمین کو استعمال کرنا شروع کر دیا ہے ۔بھارت اب افغانستان سے اپنا کھیل کھیل رہا ہے اور افغان حکومت کے بعض عناصر اس کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، جو پاکستان کے لیے باعثِ تشویش ہے ۔پ
اکستان کا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ افغانستان کو نشانہ بنانا نہیں چاہتا، لیکن افغان سرزمین سے دہشت گردی کا وہ مزید متحمل نہیں ہو سکتا۔ اسی وجہ سے پاکستان افغان انتظامیہ پر سفارتی، سیاسی اور عسکری دباؤ بڑھا رہا ہے ۔پاکستان کے دوست ممالک بھی معاونت کر رہے ہیں۔دوحا اور استنبول مذاکرات کے پیچھے یہی دوست ممالک ہیں، جو نہیں چاہتے کہ پاکستان جیسے ذمہ دار ملک کا افغانستان سے تصادم ہو، البتہ پاکستان نے دوست ممالک کو افغان سرزمین سے دہشت گردی، اس کے پسِ منظر، عوامل، ایجنڈے اور خصوصاً بھارت کے کردار کے شواہد سے آگاہ کر رکھا ہے ۔پاکستان کا واضح مؤقف ہے کہ اب دہشت گردی پر کوئی لچک نہیں دکھائی جائے گی۔ اسی لیے آئی ایس پی آر نے اپنی بریفنگ میں ہر پہلو پر واضح مؤقف پیش کیا ہے کہ ہم مسائل کا حل چاہتے ہیں، مگر دہشت گردی پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہو گا۔
فوجی ترجمان کا لب و لہجہ اس بات کا مظہر ہے کہ فوج سلامتی کے معاملات اور دہشت گردی کے خلاف اپنے عزم پر قائم ہے ۔جانوں کی قربانی دینا ہماری روشن روایت ہے ، جو ہماری اصل طاقت ہے ، اور جسے ہم کبھی فراموش نہیں کر سکتے ۔فوجی ترجمان نے بھارتی عزائم کے بارے میں واضح کیا کہ ہمیں علم ہے بھارت ایک اور ‘‘فالس فلیگ آپریشن’’ کی تیاری کر رہا ہے ، چاہے وہ زمین، فضا یا سمندر کے راستے ہو،لیکن اسے یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اب ردِعمل پہلے سے کہیں زیادہ شدید ہو گا۔یہی وہ ردِعمل ہے جس نے بھارت سے جارحیت کی جرات چھین لی ، اور اب وہ پاکستانی فوج کے ہاتھوں ایک نفسیاتی دباؤ میں ہے جس سے نکل نہیں پا رہا، اور بوکھلاہٹ اس کے ہر اقدام سے عیاں ہے ۔