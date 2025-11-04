بھارت ابھی تک پاکستان کیخلاف سازشوں میں مصروف : عطاتارڑ
ہم بیانیہ کی جنگ لڑ رہے ہیں، اپنے سے چار گنا بڑی طاقت کو شکست فاش دی ہمارا ہدف بیرونی سرمایہ کاری کا فروغ ،معاشی میدان میں نئی بلندیوں کو چھونا
اسلام آباد(نامہ نگار،اے پی پی)وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطاتارڑ نے کہا ہے بھارت ابھی تک پاکستان کے خلاف سازشوں میں مصروف ہے ، وسط ایشیائی ریاستوں کے ساتھ مضبوط روابط اور تجارت کے لئے پاکستانی بندرگاہوں کا استعمال ہماری ترجیح ہے ،اب ہمارا ہدف ملک میں بیرونی سرمایہ کاری کا فروغ ہے ،ہم نے معاشی میدان میں نئی بلندیوں کو چھونا ، دوست ملکوں کے ساتھ اقتصادی و تجارتی روابط مزید مضبوط بنانے ہیں۔
پاکستان کی سفارتی کامیابیاں کے موضوع پر سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا پاکستان کی سفارتی کامیابیوں کو دنیا تسلیم کرتی ہے ،پاکستان نے دنیا بھر میں سفارتی کامیابیاں حاصل کیں،سفارتی محاذ پر کام کرنے والوں کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔انہوں نے کہا کہ مجھے فخر ہے کہ ہماری فارن سروس روایات کو بخوبی آگے بڑھا رہی ہے ۔ انہوں نے کہا پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف بے پناہ قربانیاں دی ہیں،دہشت گردی کی وجہ سے سب سے زیادہ نقصان پاکستان نے اٹھایا،پاکستان پر دہشت گردی کو فروغ دینے کا جھوٹا الزام لگایا گیا۔وفاقی وزیر نے کہا کہ پہلگام واقعہ کے فوری بعد پاکستان پر الزام عائد کر دیا گیا۔
وزیراعظم نے بھارت کو پہلگام واقعہ کی آزادانہ تحقیقات کی پیشکش کی،فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں ہم نے اپنے سے چار گنا بڑی طاقت کو شکست فاش دی،بھارت ہمیشہ کی طرح جارحیت کا مرتکب رہا ہے ،بھارت ابھی تک پاکستان کے خلاف سازشوں میں مصروف ہے ،ہماری کوسٹ گارڈ نے بھارت کے لئے جاسوسی کرنے والے ملاح کو گرفتار کیا،ملاح نے بھارتی ایجنسیوں کے ہاتھوں استعمال ہونے کی تمام کہانی دنیا کے سامنے سنائی۔ وزیر اطلاعات نے کہا معرکہ حق میں کامیابی کے بعد ہر پاکستانی کا سر فخر سے بلند ہوا،ہم بیانیہ کی جنگ لڑ رہے ہیں،ہمارا بیانیہ ایک بھرپور جواب کی صورت میں ہے ۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ ایک طرف جھوٹا بیانیہ اور دوسری طرف واضح حقائق نے بھارت کے بارے میں دنیا کی آنکھیں کھول دیں۔