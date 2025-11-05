آئینی ترمیم : حکومت، پیپلزپارٹی ایک پوائنٹ پر پہنچ گئے : دیگر اتحادیوں کو بھی لائیں گے حکومت سے کہوں گا کہ ترمیم پہلے سینیٹ میں لائی جائے : اسحاق ڈار
ترمیم حکومت لارہی کہیں سے پیراشوٹ نہیں ہورہی،جلد بازی میں منظور نہیں کرینگے ، بحث ہوگی،اپوزیشن لیڈر کی تعیناتی میں حکومت رکاوٹ نہیں،دہشتگردی کیخلاف متحد ہوکرکام کرنا ہوگا:نائب وزیراعظم آئینی عدالت پر سب متفق:ثنا اللہ، نظام انصاف بہتر ہوگا:عطا تارڑ، پیپلز پارٹی کے بغیر ترمیم ناممکن:طلال،ملک کو بڑا نقصان ہوسکتا:علی ظفر، اپوزیشن کا احتجاج،کاپیاں پھاڑ دیں،بل 7نومبر کو پیش ہوگا:ذرائع
اسلام آباد(اپنے رپورٹرسے ،نمائندہ دنیا،دنیا نیوز)نائب وزیراعظم اسحاق ڈار نے کہا ستائیسویں آئینی ترمیم پر حکومت اور پیپلزپارٹی ایک پوائنٹ پر پہنچ گئے ہیں ، اب ہم دوسرے اتحادیوں کو بھی لائیں گے ، حکومت سے کہوں گا کہ ترمیم پہلے سینیٹ میں لائی جائے ۔ادھر ذرائع کا کہنا ہے 27 واں آئینی ترمیمی بل 7 نومبر کو سینیٹ اجلاس میں پیش کیا جائے گا، جس کا سینیٹ اور قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹیاں جائزہ لیں گی، جمعہ اور ہفتہ بل پر بحث ہوگی،ہفتہ کے ہی روز وزیراعظم کی جانب سے پیپلزپارٹی اراکین پارلیمنٹ کے اعزاز میں عشائیہ دیا جائے گا،جبکہ بین الاقوامی سپیکرز کانفرنس سے قبل 10 نومبر کو آئینی ترمیم کی سینیٹ سے منظوری لی جائے گی،تاہم اس تمام عمل کو 6نومبر کو پیپلزپارٹی کے سنٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی کے اجلاس سے مشروط کیاگیا۔سینیٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے اسحاق ڈار نے کہا 27 ویں ترمیم کے حوالے سے کئی ماہ سے بحث جاری ہے ، ایوان میں ترمیم لانا حکومت کا حق ہے ، ترمیم جلد ایوان میں پیش کی جائے گی۔
میں پی ٹی آئی کے پارلیمانی رہنما علی ظفر کو یقین دلاتا ہوں کہ 27 ویں آئینی ترمیم پر باقاعدہ بحث ہوگی، حکومت سے درخواست کروں گا کہ اس بار ترمیم کو پہلے سینیٹ میں لایا جائے ۔پیپلز پارٹی سے بات چیت ترمیم پر کی ہے ، بلاول بھٹو کا بیان دیکھا تھا، بیان دینا ان کا حق ہے ، بلاول نے جن باتوں کی نشاندہی کی وہ ہوا میں نہیں کی،ان پر بات ہوئی ہے ،بات چیت کے تین ادوار ہوئے ہیں،جس میں پیپلزپارٹی اور ن لیگ ایک پوائنٹ پر پہنچ گئے ہیں ، اب دوسرے اتحادیوں سے بات چیت کریں گے ، جو بھی سارا عمل ہوگا شفاف طریقے سے کیا جائے گا۔انہوں نے کہا وزیر قانون آئینی ترمیم کو سینیٹ میں لا کر کمیٹی کو بھیجیں، کمیٹی کو چیئرمین ہدایت دیں وہ قومی اسمبلی کی قانون و انصاف کی کمیٹی کو اجلاس میں مدعو کریں، دونوں کمیٹیوں کے ارکان بیٹھ کر ایک ہی جگہ پر 27 ویں آئینی ترمیم پر بحث کرلیں گے ۔یہ یقین دہانی کرواتا ہوں کہ یہ نہیں ہو گا کہ جلد بازی میں ترمیم منظور کروالی جائے ۔کہا گیا یہ آئینی ترمیم کہاں سے آ رہی ہے ، یہ آئینی ترمیم حکومت کی ہے یہ کہیں سے پیرا شوٹ نہیں ہو رہی، ہم اس پر شراکت داروں ، وکلافورمز سے بھی بات کریں گے ۔
ہم ابھی اپنے سب سے بڑے اتحادی کے ساتھ بیٹھے ہیں، دیگر اتحادی جماعتوں ایم کیو ایم ، اے این پی ، بی اے پی کو بھی اعتماد میں لینا ہے ۔حتمی دستاویز آپ کے سامنے پیش کر دی جائے گی۔انہوں نے مزید کہا اپوزیشن لیڈر کی تعیناتی بالکل ہونی چاہیے ، حکومت اِس مسئلے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے ، یہ ذمہ داری چیئرمین سینیٹ کی ہے ، وہ رولز اور طریقہ کار کے مطابق قائد حزب اختلاف کا تقرر کرتے ہیں ۔نائب وزیراعظم نے کہا 14-2013 میں ملک میں دہشت گردی عروج پرتھی، دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ماضی میں آپریشنز کیے گئے ، مالی مشکلات کے باوجود دہشت گردی کے خلاف جنگ کیلئے فنڈ دئیے گئے ۔انہوں نے کہا افغان عبوری حکومت کے ساتھ حالیہ کشیدہ صورتحال کے بعد مذاکرات جاری ہیں، افغان قیادت کو بتا دیا ہے کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہئے ، متحد ہو کر ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان افغانستان کے راستے ریلوے کے ذریعے کئی ممالک سے منسلک ہو سکتا ہے ، اس فریم ورک معاہدے پر دستخط کئے جا چکے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ افغانستان ہمارا برادر اسلامی اور ہمسایہ ملک ہے ، ہمسائے بدلے نہیں جا سکتے ، موجودہ افغان عبوری حکومت کے دور میں پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات اور شہادتوں میں اضافہ ہوا ہے ، 2021 میں پاک-افغان سرحد کھلنے سے پاکستان سے بھاگے ہوئے دہشت گرد واپس آئے ، ہمیں ماضی کی ان غلطیوں سے سبق سیکھنا چاہئے ۔انہوں نے کہا کہ ملک میں مدارس کی تعداد ڈیڑھ لاکھ تک پہنچ چکی ہے ، ملک سے دہشت گردی کے خاتمہ کیلئے متحد ہو کر کام کرنا چاہئے ، بی ایل اے ، فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان افغانستان میں موجود ہیں۔انہوں نے کہا 8عرب اسلامک ممالک کے وزرائے خارجہ کے استنبول میں اجلاس میں شرکت کی جس میں غزہ کی صورتحال پر غور کیاگیا اور پاکستان کا موقف بھرپور انداز میں پیش کیاگیا، پاکستان کی غزہ کیلئے 23امدادی کھیپ پہنچ چکی ہیں، ان ممالک کی صدر ٹرمپ کے ساتھ ملاقاتوں کا مقصد غزہ میں جنگ بندی اور فلسطینیوں کا قتل عام رکوانا تھا، اس کے نتیجے میں شرم الشیخ معاہدہ ہوا ، ترکیہ کی دعوت پر استنبول اجلا س میں شرکت کی۔
قبل ازیں پی ٹی آئی کے ایوان بالا میں پارلیمانی لیڈر علی ظفر نے حکومت کی جانب سے 27ویں آئینی ترمیم لانے کو خطرناک قرار دیتے ہوئے کہا کہ حکومت 1973کے آئین کا چہرہ مسخ کر رہی ہے ، نکتہ اعتراض پر بات کرتے ہوئے علی ظفر نے کہاہمارا جائز مطالبہ ہے کہ اپوزیشن لیڈر کے بغیر ایوان میں کارروائی رولز اور پارلیمانی نظام کے خلاف ہے ،ہمارے سینیٹر نے اپنے دستخطوں سے سیکرٹریٹ کو درخواست دی ہے اور اس کو 10روز ہوچکے ہیں مگر اس کے بغیر بھی ایوان کو چلایا جارہا ہے اور میرے خیال میں یہ تمام کارروائی غیر آئینی ہے کیونکہ اس وقت ایوان میں ایک خلاء ہے ، اپوزیشن لیڈر کے بغیر اس چیئر پر کوئی بیٹھنے کا حقدار نہیں ہے ۔اس موقع پر اپوزیشن اراکین نے ایوان میں چیئر کے سامنے احتجاج اور شورشرابہ کیا،ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ دیں، ایوان مچھلی منڈی کا منظر پیش کرنے لگا۔علی ظفر نے مزید کہا آئین کبھی گولیوں سے نہیں مرتا بلکہ غیر آئینی اصلاحات سے مرتا ہے جو 27ویں آئینی ترمیم میں شامل ہیں۔
علی ظفر نے کہا بلاول بھٹو کے انکشاف کے بعد میں نے سوچا کہ کابینہ میں شامل یا تو جھوٹ بول رہے ہیں یا ان کو پتہ ہی نہیں ہے اور یہ 27ویں ترمیم کہیں اور سے آرہی ہے اور یہ بہت ہی پریشانی کا باعث ہے اور نظر یہ آرہا ہے کہ آئین کو توڑا جارہا ہے ،ہمیں بتایا جائے کہ یہ 27ویں ترمیم کون لارہا ہے ،یہ ایک قومی مسئلہ ہے ۔انہوں نے کہا میں پیپلز پارٹی سے یہ امید رکھتا ہوں کہ وہ اس ترمیم کے خلاف اپوزیشن کے ساتھ کھڑی ہوگی، یہ اب صرف قانونی معاملہ نہیں بلکہ اخلاقی معاملہ بھی ہے ،ہمیں چاہیے کہ ہم 1973کے آئین پر قائم رہیں۔ اس ترمیم سے اس ملک کو بہت بڑا نقصان ہوسکتا ہے ۔دریں اثنا وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ستائیسویں آئینی ترمیم کے ذریعے عدلیہ کے ادارہ جاتی ڈھانچے کو مضبوط بنانے پر مشاورت جاری ہے ، ہم آئینی بینچ سے آئینی کورٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں تاکہ نظام انصاف بہتر ہو۔وزیراعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثنا اللہ نے کہا مسلم لیگ (ن) کو 18 ویں ترمیم سے کوئی مسئلہ نہیں، یہ ترمیم اُس وقت تمام سیاسی جماعتوں کے اتفاقِ رائے سے منظور ہوئی تھی۔
18 ویں ترمیم کا تعلق وسائل کی تقسیم سے ہے اور اب ضرورت اس بات کی ہے کہ مرکز اور صوبوں کے درمیان توازن پیدا کیا جائے ، دفاعی بجٹ صرف وفاق نہیں بلکہ صوبوں کی بھی مشترکہ ذمہ داری ہے کیونکہ دفاع اور قرضوں کی ادائیگی کے بعد وفاق کے پاس وسائل محدود رہ جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا جوڈیشری سے متعلق تنازع کھڑے ہونے والی کوئی بات نہیں ہے ، تمام جماعتیں متفق ہیں کہ آئینی عدالت ہونی چاہیے ، آئینی عدالت بننے سے معاملات کو بہتر طریقے سے چلایا جاسکتا ہے ۔آئین کسی بھی ملک کے لیے بہت مقدس دستاویز ہوتا ہے ،تاہم یہ حرفِ آخر نہیں ہوتا۔ وقت کے ساتھ ساتھ حالات بدلتے ہیں اور آئین میں بہتری کیلئے ترامیم کی جاتی ہیں۔ اب تک آئینِ پاکستان میں 26 ترامیم ہو چکی ہیں اور جب بھی پارلیمنٹ کی دو تہائی اکثریت کسی بات پر متفق ہو تو ترمیم کی جا سکتی ہے ، سیاسی عمل کبھی نہیں رکتا، مختلف معاملات پر ہمیشہ بحث مباحثہ جاری رہتا ہے اور یہ جمہوریت کا خاصہ ہے ۔ن لیگی رہنما نے واضح کیا کہ ایسا نہیں کہ صبح ہی 27 ویں ترمیم لائی جا رہی ہو بلکہ مختلف امور پر پارلیمنٹرینز اور سیاسی جماعتوں کے درمیان مشاورت جاری ہے ۔
وزیر مملکت برائے داخلہ سینیٹر طلال چودھری نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا پیپلز پارٹی کے بغیر کوئی بھی ترمیم نہیں ہوسکتی ، 27ویں ترمیم کیلئے دوسری سیاسی جماعتوں کو بھی آن بورڈ لیا جائے گا ۔ کسی بھی آئینی ترمیم کیلئے دو تہائی اکثریت درکار ہوتی ہے ، قومی مفاد کی کسی بھی ترمیم میں اپوزیشن سمیت تمام جماعتوں کو شامل کرنا چاہتے ہیں، ماضی میں فضل الرحمن کے ذریعے پی ٹی آئی کو بھی آن بورڈ لیا مگر انہوں نے آخر میں ووٹ نہیں دیا۔انہوں نے کہا 26ویں ترمیم پر سپیکر آفس میں اپوزیشن کے تمام تحفظات دور کیے تھے ، 27ویں ترمیم کیلئے دوسری سیاسی جماعتوں کو بھی آن بورڈ لیا جائے گا۔طلال چودھری نے کہا بہتری کے لیے ترامیم کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے ، پارلیمنٹ اگر قانون سازی نہیں کرے گی تو اور کیا کرے گی۔