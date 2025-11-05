مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس : معززین پر مشتمل مزید موثر مسجد مینجمنٹ کمیٹیوں کے قیام پر اتفاق
آئمہ کرام کو وظیفہ کیلئے فارم مینوئل اور ڈیجیٹل دونوں شکل جمع کرانے کی سہولت ، ادائیگی جلد ہوگی سکھ مہما ن یاتریوں کیلئے بہترین انتظامات یقینی بنانیکی ہدایت،محبت کی یادیں دینا چاہتے ہیں، مریم نواز
لاہور(دنیا نیوز)پنجاب میں مقامی معززین پر مشتمل مزید موثر مسجد مینجمنٹ کمیٹیوں پر اتفاق کیا گیا ۔ وزیراعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں بتایا گیا کہ امن و امان کے لئے ریاست،علما اور معززین ایک صف میں ہیں۔حکومت پنجاب نے مساجد کے نظام کو عوامی امانت بنا دیا ہے ۔ اجلاس میں صوبے میں مقامی معززین پر مشتمل مزید موثر مسجد مینجمنٹ کمیٹیوں کے قیام پر اتفاق کیا گیا۔ آئمہ کرام کے وظائف کی فوری ادائیگی یقینی بنانے کے احکامات جاری کر دئیے گئے ۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ پنجاب میں مساجد کے آئمہ کرام کی رجسٹریشن کے لئے فارم کی تشکیل آخری مراحل میں داخل ہے ۔ وزیراعلیٰ کی ہدایت پر ہر تحصیل آفس میں خصوصی کاؤنٹر قائم کیے گئے ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر آفس میں قائم سپیشل کاؤنٹر پر آئمہ کرام فارم کا پراسیس کیا جائے گا۔
آئمہ کرام کو وظیفہ کے لئے فارم مینوئل اور ڈیجیٹل دونوں شکل جمع کرانے کی سہولت دی جارہی ہے ۔ آئمہ کرام کو وظائف کی ادائیگی کا عمل چند ہفتوں میں شروع ہو جائے گا۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ تاریخ میں پہلی بار پنجاب میں دینی اداروں کی مکمل ڈیجیٹل میپنگ اورمدارس و مساجد کا ریکارڈ شفاف ڈیٹا بیس میں محفوظ کر لیا گیا۔ پنجاب بھر کے 20 ہزار 863 دینی مدارس کا مکمل ڈیٹا تیار کرلیا گیا۔ صوبے کی 56 ہزار مساجد کی جیو ٹیکنگ اور نمبرشماری بھی مکمل کر لی گئی۔ اجلاس کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ صوبے بھر میں 284مساجد میں محکمہ اوقاف اور 47 مساجد میں دیگر آئمہ کرام امامت پر مامور ہیں۔ آئمہ کرام کی دینی اورملی خدمات کے پیش نظر وظائف میں اضافہ کا فیصلہ کیا جائے گا۔
بریفنگ میں مزید بتایا گیا کہ پنجاب میں ریاست کی رٹ قائم کرنے کے لئے افغان شہریوں کو املاک کرایہ پر دینے والے 64 افرادکو گرفتار کرکے متعدد مقدمات درج کیے گئے ۔ جی آیاں نوںوزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز نے بابا گورو نانک دیوجی کی جنم دن کی تقریبات میں شرکت کے لئے آنے والے سکھ یاتریوں کا خیر مقدم کیا اورسکھ یاتریوں کی پنجاب آمد پرخوش آمدید کہا ہے ۔وزیراعلیٰ نے سکھ مہما ن یاتریوں کیلئے بہترین انتظامات اور فول پروف سکیورٹی یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے ۔وزیراعلیٰ مریم نوازشریف نے کہا کہ سکھ مہما ن یاتریوں کو پنجاب میں آمد پر خوش آمدید کہتے ہیں۔سکھ یاتری ہمارے مہمان ہیں اورپنجاب کی مہمان نواز ی کا دنیا بھر میں چرچا ہے ۔سکھ مہمانوں کو عزت و احترام اور محبت کی یادیں دینا چاہتے ہیں۔