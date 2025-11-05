بلیواکانومی پاکستان کی معیشت کے لئے گیم چینجر ثابت ہوگی : وزیر خزانہ
افراط زر اور پالیسی ریٹ میں بڑی کمی آئی ،تجارت اور معیشت کے استحکام کیلئے دوست ممالک کا تعاون حاصل،اورنگزیب دو روزہ انٹرنیشنل میری ٹائم کانفرنس کاکراچی ایکسپو سینٹر میں آغاز،نیول افسران،میری ٹائم ماہرین کے تحقیقی مقالے پیش
کراچی(کامرس رپورٹر،مانیٹرنگ ڈیسک) دو روزہ انٹرنیشنل میری ٹائم کانفرنس کا آغاز کراچی ایکسپو سینٹر میں ہوا، جو پاکستان انٹرنیشنل میری ٹائم ایکسپو اینڈ کانفرنس کے ساتھ بیک وقت منعقد کی جا رہی ہے ۔کانفرنس پاک بحریہ کے زیرِ اہتمام اور وزارتِ بحری امور کے اشتراک سے ہورہی ہے ، جس میں پالیسی ساز، بحری اور صنعتی امور کے ماہرین اور بین الاقوامی تجزیہ کار شرکت کر رہے ہیں تاکہ عالمی بحری امور پر تبادلہ خیال کیا جا سکے ۔وفاقی وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب نے افتتاحی تقریب میں بطور مہمانِ خصوصی اپنے ورچوئل خطاب میں کہا کہ بلیو اکانومی پاکستان کی معیشت کے لئے گیم چینجر ثابت ہو گی،پاکستان کی معیشت درست سمت کی جانب گامزن ہے ،حکومت معیشت میں بنیادی اصلاحات کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہے ، بنیادی اصلاحات مستحکم ترقی کیلئے ضروری ہیں۔
ان کا کہنا تھا کہ بلیواکانومی میں سرمایہ کاری کے متعدد مواقع موجو دہیں، سی فوڈزایکسپورٹ 500ملین ڈالرتک پہنچ چکی،بلیواکانومی ایک بلین تک پہنچ چکی ہے ۔محمد اورنگزیب کا کہنا تھا کہ میری ٹائم شعبے میں ترقی ہورہی ہے ، ڈھائی سال میں معاشی استحکام کیلئے ٹھوس اقدامات کئے گئے ، افراط زر اور پالیسی ریٹ میں بڑی کمی آئی ہے ، تین گلوبل ریٹنگ ایجنسیز نے پاکستان کے معاشی اقدامات کی تعریف کی ہے ، تجارت اور معیشت کے استحکام کیلئے دوست ممالک کا تعاون حاصل ہے ۔وزیر خزانہ نے کہا کہ کراچی ،گوادر اور پورٹ قاسم کی بندرگاہوں کو جدید بنانے کے لئے اقدامات کئے جا رہے ہیں، معیشت کی ترقی کیلئے وزارتوں کے درمیان بہترین ہم آہنگی ہے۔
انہوں نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس کو فروغ دینے ، بندرگاہی ڈھانچے کی جدید کاری، اور علاقائی بحری تجارت کے فروغ کی اہمیت پر زور دیا تاکہ پاکستان کی معاشی خود مختاری کو مزید مستحکم کیا جا سکے ۔اس سے قبل صدر NIMAریئر ایڈمرل جاوید اقبال (ر)نے معزز مہمانوں اور مندوبین کو خوش آمدید کہا۔ انہوں نے ایسے فورمز کی اہمیت پر روشنی ڈالی جو حکومت کو میری ٹائم پالیسیوں کی تشکیل اور حکمتِ عملی کی منصوبہ بندی میں قیمتی مشورے فراہم کرتے ہیں۔کانفرنس کے پہلے روز سینئر نیول افسران، اسکالرز اور میری ٹائم ماہرین نے پائیدار ترقی کے لیے بلیواکانومی کے وسائل سے استفادہ کے موضوع پر مدلل تقاریر اور تحقیقی مقالے پیش کیے ۔
ان سیشنز میں بحری سلامتی، سمندری وسائل کے مؤثر استعمال، تکنیکی جدت اور بین الاقوامی تعاون کے فروغ جیسے موضوعات پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔دو روزہ کانفرنس مختلف موضوعاتی نشستوں، ماہر پینلز اور پالیسی سے متعلق مباحثوں پر مشتمل ہوگی، جن کا مقصد علاقائی میری ٹائم تعاون کو فروغ دینا، اقتصادی روابط کو مستحکم کرنا اور بحری وسائل کے پائیدار استعمال کے ذریعے ترقی کے نئے مواقع پیدا کرنا ہے ۔اس موقع پر دوست ممالک، تعلیمی وتحقیقی اداروں اور بحری صنعت سے تعلق رکھنے والے بڑی تعداد میں مندوبین شریک ہیں، جو پاکستان کے علاقائی میری ٹائم تعاون کے مرکز کے طور پر ابھرتے ہوئے کردار کی عکاسی کرتا ہے ۔