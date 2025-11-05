صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پختونخوامیں230کرشنگ پلانٹس بند 37کونوٹسز،رپورٹ سپریم کورٹ جمع

اسلام آباد(کورٹ رپورٹر)سپریم کورٹ میں خیبر پختونخوا کرشنگ پلانٹس کیس کی سماعت کے دوران بتایا گیا کہ 230 پلانٹس بدستور بند ہیں۔

جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیئے کہ عدالت کا مقصد کرشنگ پلانٹس کو بند کرنا نہیں بلکہ ماحولیات کا تحفظ یقینی بنانا ہے ۔دوران سماعت ایڈیشنل ایڈووکیٹ جنرل نے رپورٹ جمع کراتے ہوئے بتایا صوبے میں مجموعی طور پر 903 کرشنگ پلانٹس تھے جن میں سے 879 کی مانیٹرنگ کی گئی جبکہ 230 پلانٹس فی الوقت بند ہیں۔ 719 پلانٹس کو مختلف ہدایات جاری کیں اور 37 پلانٹس کو شوکاز نوٹسز دیئے گئے ،بعدازان سماعت آئندہ منگل تک ملتوی کر دی گئی۔ 

