صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کراچی :غیرقانونی تعمیر،ایس بی سی اے افسر سمیت 10 گرفتار

  • پاکستان
کراچی :غیرقانونی تعمیر،ایس بی سی اے افسر سمیت 10 گرفتار

صوبائی اینٹی کرپشن عدالت میں مقدمے میں ملزموں کی ضمانت مسترد

کراچی (سٹاف رپورٹر) لیاری نیا آباد میں غیر قانونی تعمیرات کی اجازت دینے کے کیس میں صوبائی اینٹی کرپشن کورٹ نے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی (ایس بی سی اے ) کے افسر سمیت 13 ملزمان کی ضمانت مسترد کردی، ضمانت مسترد ہونے پر اینٹی کرپشن حکام نے ڈپٹی ڈائریکٹر امتیاز شیخ سمیت 10 ملزمان کو عدالت کے باہر سے گرفتار کرلیا۔ اینٹی کرپشن حکام کی جانب سے لیاری کے علاقے نیا آباد میں غیر قانونی تعمیرات کی اجازت دینے کے الزام میں درج مقدمے میں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے افسران سمیت دیگر ملزمان کی درخواست ضمانت کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد 13 ملزمان کی ضمانت مسترد کردی، تاہم تین ملزمان فیصلہ سنائے جانے کے وقت عدالت میں موجود نہیں تھے جس کے باعث انہیں گرفتار نہیں کیا جاسکا۔ اینٹی کرپشن حکام کے مطابق گرفتار کیے گئے ملزمان میں ڈپٹی ڈائریکٹر ایس بی سی اے امتیاز شیخ، آفتاب سومرو، علی خان، شکیل میمن اور دیگر شامل ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

بیوی کو زیادہ خوش رکھنے والے شوہروں کے ناجائز تعلقات ہوتے ہیں:جویریہ سعود

زاہد احمد کا ڈیجیٹل کریئیٹرز کے خلاف بیان پر یو ٹرن

17سال کی عمر میں 16سال کے لڑکوں کو پڑھاتی تھی:رومیسہ خان

تاج سٹوری ریلیز، ہندو مبصرین کو بھی فلم پسند نہ آئی

استاد نصیر الدین سامی کیلئے آغا خان میوزک کا اعلیٰ ایوارڈ کا اعلان

جوانی میں بھی مجھے ماں کے کردار دئیے گئے :ثانیہ سعید

آج کے کالمز

ایاز امیر
چودھراہٹ میں کمی کہ مزید ترمیم کی ضرورت
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
NFC vs PFC
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ایسٹ انڈیا کمپنی او ر مرہٹہ مزاحمت … (2)
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ظہران ممدانی جیتے گا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
ثبوت بول پڑے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دین و دنیا میں توازن
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak