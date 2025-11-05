وفاقی سیکرٹری وزارت قانون کے چارج میں 6 ماہ کی توسیع
سیکرٹری ورکرز ویلفیئر فنڈ ذوالفقار احمد کی مدت بھی تین ماہ بڑھادی گئی
اسلام آباد (نیوز رپورٹر )وزیراعظم کی منظوری سے وفاقی سیکرٹری وزارت قانون و انصاف کے چارج میں 6 ماہ کی توسیع کے احکامات جاری کئے گئے ہیں، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے احکامات کے مطابق سینئر ٹیکنیکل ایڈوائزر راجہ نعیم اکبر کے سیکرٹری وزارت قانون و انصاف کے چارج میں 12 نومبر سے چھ ماہ کی توسیع کی گئی،جبکہ ان لینڈ ریونیو سروس گروپ گریڈ 20 کے افسر و سیکرٹری ورکرز ویلفیئر فنڈ ذوالفقار احمد کے چارج میں تین ماہ کی توسیع کی گئی ہے ۔