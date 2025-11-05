صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وفاقی سیکرٹری وزارت قانون کے چارج میں 6 ماہ کی توسیع

  • پاکستان
وفاقی سیکرٹری وزارت قانون کے چارج میں 6 ماہ کی توسیع

سیکرٹری ورکرز ویلفیئر فنڈ ذوالفقار احمد کی مدت بھی تین ماہ بڑھادی گئی

اسلام آباد (نیوز رپورٹر )وزیراعظم کی منظوری سے وفاقی سیکرٹری وزارت قانون و انصاف کے چارج میں 6 ماہ کی توسیع کے احکامات جاری کئے گئے ہیں، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے احکامات کے مطابق سینئر ٹیکنیکل ایڈوائزر راجہ نعیم اکبر کے سیکرٹری وزارت قانون و انصاف کے چارج میں 12 نومبر سے چھ ماہ کی توسیع کی گئی،جبکہ ان لینڈ ریونیو سروس گروپ گریڈ 20 کے افسر و سیکرٹری ورکرز ویلفیئر فنڈ ذوالفقار احمد کے چارج میں تین ماہ کی توسیع کی گئی ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج :1521پوائنٹس کی مندی،170ارب خسارہ

ڈالر کی قدر میں کمی کا رجحان ،تولہ سونا 3500روپے سستا

ریڈی میڈگارمنٹس کی برآمدات میں9.16فیصد اضافہ

این ایل سی جدیدنیشنل لاجسٹکس پارکس تعمیر کر رہی ،ناصر ضیا

تاجر برادری شپنگ میں سرمایہ کاری کرے ، جنید انور

مرکنٹائل ایکسچینج میں 42ارب کے 68204سودے

آج کے کالمز

ایاز امیر
چودھراہٹ میں کمی کہ مزید ترمیم کی ضرورت
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
NFC vs PFC
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ایسٹ انڈیا کمپنی او ر مرہٹہ مزاحمت … (2)
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ظہران ممدانی جیتے گا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
ثبوت بول پڑے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دین و دنیا میں توازن
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak