آئینی عدالت کا قیام تنازعات کے تیز تر حل میں مددگار ہوگا
کئی دہائیوں بعد توجہ آئینی ڈھانچے کے اندر کارکردگی، جوابدہی پر مرکوز ہو رہی 27ویں آئینی ترمیم کا مقصد انقلاب نہیں ، ادارہ جاتی توازن یقینی بناناہے :ماہرین
لاہور(محمد حسن رضاسے (27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے ابھرنے والی بحث بتاتی ہے کہ ملک میں ساختی توسیع سے بتدریج ادارہ جاتی اصلاح کی جانب پیش رفت ہو رہی ہے ۔ کئی دہائیوں کی صوبائی خودمختاری اور عدالتی اصلاحات کے بعد اب توجہ پاکستان کے آئینی ڈھانچے کے اندر کارکردگی، جوابدہی اور باہمی ہم آہنگی میں بہتری پر مرکوز ہو رہی ہے ۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ آئینی عدالت کا قیام منطقی قدم سمجھا جا رہا ہے جو آئینی تنازعات کے تیز تر حل میں مددگار ہوگا جبکہ سپریم کورٹ اپنے دائرہ کار پر بہتر توجہ دے سکے گی۔
عدلیہ میں تعیناتیوں اور مدتِ ملازمت کے حوالے سے بھی سول سروس کی طرز پر میکانزم لانے کی تجویز زیر غور ہے تاکہ پسند و ناپسند اور اثر و رسوخ سے متعلق خدشات کا خاتمہ کیا جا سکے ۔ مقررہ مدتی تقرریاں اور روٹیشن سسٹم ججز کی آزادی کے تحفظ کے ساتھ ساتھ جوابدہی کو معمول کا عمل بنا سکتے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے چیئرمین کی تقرری کے طریقہ کار کو لے کر بھی واضح طریقہ کار کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے ۔ سیاسی جماعتوں کے درمیان بار بار پیدا تعطل سے تعیناتیوں میں تاخیر ہوئی جس سے انتخابی ادارے کی ساکھ متاثر ہوئی، غیر جانبدار نامزدگی اور واضح ٹائم لائن کا نفاذ اس مسئلے کا حل قرار دیا جا رہا ہے ۔ مزید برآں محدود مجسٹریسی اختیارات کی جزوی بحالی کو بھی جائز قرار دیا جا رہا ہے ، ان اختیارات کے خاتمے کے بعد عدالتوں پر بوجھ بڑھا ۔ مناسب حفاظتی اقدامات کے ساتھ اختیارات کی بحالی عوام کو فوری اور سستا انصاف فراہم کرنے میں مددگار ہو سکتی ہے ۔
تعلیم کے شعبے میں سنگل نیشنل کریکولم (SNC)کو ایک متحد اور ہم آہنگ اصطلاح کے طور پر دیکھا جا رہا ہے جو نصابی تفریق اور طبقاتی خلیج کم کرنے میں کردار ادا کرے گا۔ وفاق اور صوبوں کے درمیان مالیاتی تقسیم کے نظام یعنی این ایف سی ایوارڈ کے فوری جائزے کی ضرورت پر بھی زور دیا جا رہا ہے ۔ آرٹیکل 243 پر نظرثانی حکومت کا اختیار ہے تاہم اس کی ضرورت سے کوئی انکار نہیں کرتا، جنگ کے بدلتے تقاضے مربوط منصوبہ بندی، مشترکہ حکمتِ عملی اور یکجہتی کے بنیادی اصولوں پر استوار ہیں ۔ بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ مجموعی طور پر یہ اقدامات آئینی حکمرانی کے بالغ مرحلے کی نشاندہی کرتے ہیں، جہاں طاقت کے نظام کی ازسرِنو تقسیم کے بجائے موجودہ ڈھانچے کو درست سمت میں مؤثر بنانے کی کوشش ہو رہی ہے ۔ بعض ماہرین کے مطابق 27ویں آئینی ترمیم کا ممکنہ مقصد انقلاب نہیں بلکہ ادارہ جاتی توازن، درستگی اور فعالیت کو یقینی بنانا ہے ۔