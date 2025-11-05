صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہری پورضمنی الیکشن:کاغذات نامزدگی واپس لینے کی آج آخری تاریخ

  • پاکستان
ہری پورضمنی الیکشن:کاغذات نامزدگی واپس لینے کی آج آخری تاریخ

ہری پور (نمائندہ دنیا) این اے -18 ہری پور ضمنی انتخابات میں کاغذاتِ نامزدگی واپس لینے کی آج آخری تاریخ ہے جبکہ 6نومبر 2025 کو امیدواروں کو انتخابی نشانات الاٹ کئے جائیں گے ،پولنگ 23 نومبر کو ہوگی۔

این اے -18 ہری پور ضمنی انتخابات میں کاغذاتِ نامزدگی واپس لینے کی آج آخری تاریخ ہے جبکہ 6نومبر 2025 کو امیدواروں کو انتخابی نشانات الاٹ کئے جائیں گے ،پولنگ 23 نومبر کو ہوگی۔ واضح رہے کہ یہ نشت عمرایوب خان کی نااہلی پر الیکشن کمیشن نے خالی قرار دی تھی ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

پاکستان پہلی بار اے ٹی پی ٹورنامنٹ کی میزبانی کرے گا

پہلا ون ڈے ،پاکستان نے جنوبی افریقہ کودو وکٹوں سے ہرا دیا

قوانین کی خلاف ورزی ،حارث رؤف پر دو میچز کی پابندی

پاک جنوبی افریقہ میچ میں جوش و خروش دیکھ کر اچھا لگا:نقوی

میسی مجھ سے بہتر ، اس رائے سے متفق نہیں:رونالڈو

پاکستان کی اسرا وسیم جوجٹسو ایتھلیٹس کمیشن کی رکن منتخب

آج کے کالمز

ایاز امیر
چودھراہٹ میں کمی کہ مزید ترمیم کی ضرورت
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
NFC vs PFC
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ایسٹ انڈیا کمپنی او ر مرہٹہ مزاحمت … (2)
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ظہران ممدانی جیتے گا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
ثبوت بول پڑے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دین و دنیا میں توازن
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak