صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شاہ محمود سے ملنے والے بھگوڑے

  • پاکستان
شاہ محمود سے ملنے والے بھگوڑے

راولپنڈی (خبر نگار) سینئر قانون دان حامد خان نے کہا ہے جو لوگ شاہ محمود قریشی سے ملے وہ بھاگے ہوئے بھگوڑے ہیں۔جو لوگ پی ٹی آئی کو چھوڑ کر بھاگ گئے انہیں کوئی حق نہیں پی ٹی آئی کے بارے بات کریں۔

ہم نے چھبیسویں ترمیم قبول نہیں کی تو ستائیسویں کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا،سب کو پتہ ہے کون کروارہا ہے ،باقی تو سب کھلونے ہیں۔ اڈیالہ جیل کے قریب ناکہ پر گفتگو کرتے ہوئے حامد خان نے کہا جس کے پاس طاقت ہوتی ہے اسی کے بارے بات کی جاتی ہے ۔آزاد کشمیر میں جس طرح گولیاں برسائی گئیں وہ بھی زیادتی ہے ۔آزاد کشمیر میں حکومت کی تبدیلی کے پیچھے خدا جانے انکا کیا مقصد ہے ۔لگتا ہے دونوں جماعتوں کو بٹھا کے بتایا گیا ہے ستائیسویں ترمیم پاس کریں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
چودھراہٹ میں کمی کہ مزید ترمیم کی ضرورت
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
NFC vs PFC
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ایسٹ انڈیا کمپنی او ر مرہٹہ مزاحمت … (2)
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ظہران ممدانی جیتے گا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
ثبوت بول پڑے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دین و دنیا میں توازن
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak