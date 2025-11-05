صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حکمران آئین سے کھلواڑ نہ کریں

  • پاکستان
حکمران آئین سے کھلواڑ نہ کریں

کراچی(سٹاف رپورٹر) پاکستان سنی تحریک کے چیئرمین انجینئر محمد ثروت اعجاز قادری نے کہا ہے کہ حکمران 27ویں آئینی ترمیم اور آئینِ پاکستان سے کھلواڑ نہ کریں۔

آئینِ پاکستان عوام کے بنیادی حقوق اور وفاقی اکائیوں کے درمیان توازن کی ضمانت دیتا ہے ، اس میں کسی قسم کی سیاسی مداخلت ملک کے آئینی و جمہوری ڈھانچے کو کمزور کرے گی۔انہوں نے کہا کہ موجودہ حالات میں قوم کو تقسیم کرنے کے بجائے متحد کرنے کی ضرورت ہے ۔آئین میں تبدیلی صرف ذاتی یا جماعتی مفادات کے لیے نہیں بلکہ قومی اتفاقِ رائے سے ہونی چاہیے۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

امریکا:خاتون کو دوائیوں کی جگہ انسانی اعضا موصول

شادی میں چکن فرائی پر دلہا دلہن کے رشتہ داروں میں جھگڑا

چمپینزی بھی انسانوں کیطرح سوچتے ہیں، دلچسپ انکشاف

سابقہ گرل فرینڈ کی تلاش کیلئے میڈیا سے مدد مانگ لی

لاس ویگاس ،صحرا سے 300انسانوں کی باقیات دریافت

محض ساڑھے 9فٹ چوڑے پتلے گھر کی حیران کن قیمت

آج کے کالمز

ایاز امیر
چودھراہٹ میں کمی کہ مزید ترمیم کی ضرورت
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
NFC vs PFC
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ایسٹ انڈیا کمپنی او ر مرہٹہ مزاحمت … (2)
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ظہران ممدانی جیتے گا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
ثبوت بول پڑے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دین و دنیا میں توازن
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak