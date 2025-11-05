صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بشری ٰ بی بی نے سزا معطلی پٹیشن جلد سماعت کیلئے مقرر کرنیکی درخواست دیدی

  • پاکستان
بشری ٰ بی بی نے سزا معطلی پٹیشن جلد سماعت کیلئے مقرر کرنیکی درخواست دیدی

اسلام آباد(اپنے نامہ نگار سے)اسلام آباد ہائیکورٹ میں زیر سماعت 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بشری ٰبی بی نے سزا معطلی کی درخواست جلد سماعت کے لیے مقرر کرنے کے لئے درخواست دائر کر دی۔

درخواست میں نیب کو فریق بناتے ہوئے مؤقف اختیار کیا گیا ہے کہ جوڈیشل پالیسی کے مطابق ضمانت اور سزا معطلی کی درخواستوں کو ترجیحی بنیاد پر سنا جاتا ہے ، تاہم ان کے کیس کو بلا جواز پسِ پشت ڈالا جا رہا ہے ۔ بشریٰ بی بی کی درخواست میں کہا گیا ہے کہ ان کا کیس مقرر نہ کرنا ویمن پروٹیکشن ایکٹ اور سپریم کورٹ کے فیصلوں کے منافی ہے ۔اسلام آباد ہائیکورٹ کے جسٹس محمد اعظم خان کی عدالت نے آڈیو لیکس کیس میں بشریٰ بی بی اور سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے بیٹے کی درخواستوں کی سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دی۔گزشتہ روزسماعت کے دوران عدالت کو بتایا گیا کہ سپریم کورٹ نے کیس کی مزید کارروائی سے روک رکھا ہے ،وکیل سردار لطیف کھوسہ نے مؤقف اختیار کیا کہ کیس کا ٹرانسفر اس بینچ میں غلطی سے کیا گیا ۔ پہلے بھی جسٹس بابر ستار کیس منتقل کرنے پر ایک لاکھ روپے جرمانہ کر چکے ہیں آپ آرڈر کر دیں کیس اسی بینچ میں لگایا جائے ۔جسٹس اعظم خان نے ریمارکس دئیے کہ آئندہ کیس لگنے پر اس پر غور کیا جائے گا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

مختلف کارروائیوں میں 6منشیات فروش گرفتار

کار کی کنٹینر سے ٹکر،خاتون سمیت 2افراد جاں بحق

جعلی چیک کیس میں غلط بیانی سے پھر جعلی چیک دینے پر دوبارہ مقدمہ

قصور سے دو عورتوں کو اغوا کرلیا گیا

قصور:وارداتیں ،لاکھوں روپے ، زیورات ، چھن گئے

قصور :سرچ آپریشنز، جرائم میں ملوث 6ملزم گرفتار

آج کے کالمز

ایاز امیر
چودھراہٹ میں کمی کہ مزید ترمیم کی ضرورت
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
NFC vs PFC
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ایسٹ انڈیا کمپنی او ر مرہٹہ مزاحمت … (2)
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ظہران ممدانی جیتے گا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
ثبوت بول پڑے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دین و دنیا میں توازن
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak