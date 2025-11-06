قومی بچت سکیموں کے منافع میں ردوبدل
اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک)حکومت نے قومی بچت سرٹیفکیٹ کے منافع میں ردوبدل کا اعلان کر دیا ،سپیشل سیونگ سرٹیفکیٹ کا منافع 11.60 فیصد تک بڑھا دیا گیا۔
ریگولر انکم سرٹیفکیٹ کی شرح منافع 10.92 فیصد مقرر کر دی گئی ۔قومی بچت سکیموں پر نئی شرح منافع کا اطلاق 4 نومبرسے کیا گیا ہے ۔وزارت خزانہ کے نوٹیفکیشن کے مطابق شارٹ ٹرم سیونگ سرٹیفکیٹ پر تین اور ایک سالہ منافع میں اضافہ کیا گیا جبکہ تین ماہ کی مدت کا منافع 10.44 فیصد کر دیا گیا۔ ڈیفنس سیونگ سرٹیفکیٹ کے منافع میں واضح کمی کی گئی، بہبود سیونگ سرٹیفکیٹ کی شرح 13.44 سے کم ہو کر 12.72 فیصد ہوگئی ہے ۔پنشنرز بینیفٹ اکاؤنٹ کا منافع 12.72 فیصد مقرر کر دیا گیا جبکہ شہدا فیملی ویلفیئر اکاؤنٹ کی شرح منافع میں 0.72 فیصد کمی کی گئی ہے ۔ سروا اسلامی سیونگ اکاؤنٹ میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ۔