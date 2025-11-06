این اے 143،سابق ایم این اے زاہد اقبال ن لیگ کی قیادت کے حکم پرضمنی الیکشن سے دستبردار
لاہور(دنیانیوز)سابق ایم این اے چودھری زاہد اقبال نے ساہیوال کے ضمنی الیکشن میں پارٹی لیڈر شپ کے حکم پر دستبردار ہونے کا اعلان کردیا اوراین اے 143 سے مسلم لیگ ن کے امیدوار طفیل جٹ کی بھرپور اور غیر مشروط حمایت کا اعلان کیا ۔
وزیراعلیٰ مریم نواز شریف نے چودھری زاہد اقبال کے پارٹی ڈسپلن کی پیروی کرتے ہوئے دستبردار ہونے کے عمل کو سراہا ۔ زاہد اقبال نے کہا کہ عوام پاکستان مسلم لیگ ن کے ساتھ ہیں اور رہیں گے ۔ وزیراعلیٰ سے گزشتہ روز ایم این اے چودھری افتخار نذیر، سابق ایم این اے چودھری زاہد اقبال اور سابق سینیٹرسعود مجید نے ملاقات کی،ملاقات میں عمومی اموراور سیاسی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔