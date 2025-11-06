9 مئی کیس :سابق ایم پی اے جنید افضل ساہی نے گرفتاری دیدی
تھانہ سول لائن میں پیش ہوکر گرفتاری دی ،نومئی مقدمات میں سزا سنائی گئی تھی سابق ایم این اے عبد اللطیف کی سزا کیخلاف اپیل اور معطلی کی درخواست پر نوٹس
لاہور ، اسلام آباد (مانیٹرنگ ڈیسک ، اپنے نامہ نگار سے )9 مئی کے مقدمات میں سزا یافتہ پی ٹی آئی کے سابق ایم پی اے جنید افضل ساہی نے گرفتاری دے دی.جنید افضل ساہی ضمانت کے لیے لاہور ہائیکورٹ پیش ہوئے تھے ، عدالت نے متعلقہ تھانے میں سرنڈر کرنے کا حکم دیا۔جنید افضل ساہی نے تھانہ سول لائن میں پیش ہوکر گرفتاری دے دی۔نومئی مقدمات میں جنید ساہی کو تین سال کی سزا سنائی گئی تھی۔اسلام آباد ہائیکورٹ کے جسٹس محمد اعظم خان اور جسٹس محمد آصف پر مشتمل ڈویژن بینچ نے پی ٹی آئی کے سابق ایم این اے عبد اللطیف چترالی کی سزا کیخلاف اپیل اور سزا معطلی کی درخواست پر جواب کیلئے نوٹس جاری کردئیے ۔کیس کی سماعت ملتوی کر دی۔عبداللطیف چترالی کو انسداددہشتگردی عدالت کی جانب سے 9 مئی واقعات میں مختلف دفعات کے تحت مجموعی طور پر 10 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی۔