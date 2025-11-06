صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وزیر اعظم ،فیلڈ مارشل ہفتے کو آذربائیجان جائینگے

  • پاکستان
وزیر اعظم ،فیلڈ مارشل ہفتے کو آذربائیجان جائینگے

اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک،نامہ نگار ) وزیراعظم شہباز شریف اور آذر بائیجان کے صدر کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا جس میں آذربائیجان کے صدر نے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو وکٹری ڈے پریڈ میں شرکت کی دعوت دی۔

وزیراعظم اور فیلڈ مارشل ہفتہ 8 نومبر کو ایک روزہ دورے پر آذربائیجان جائیں گے ۔ وہ یومِ فتح کی تقریبات میں شرکت کریں گے ۔ تقریبات کیلئے ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان بھی باکو میں موجود ہوں گے ۔وزیراعظم ، فیلڈ مارشل اور ترک صدر مہمان خصوصی ہوں گے ۔ وزیراعظم صدر الہام علییوف اور دیگر قیادت سے ملاقاتیں کریں گے ۔سفارتی ذرائع کے مطابق شہباز شریف کی ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان سے بھی ملاقات متوقع ہے ، یوم فتح کی تقریبات آذربائیجان کے مقبوضہ نگورنو کاراباخ کی آزادی اور آرمینیا کے خلاف فتح کے حوالے سے منائی جاتی ہیں ،وزیراعظم شہباز شریف نے یوم شہدائے جموں پر اپنے پیغام میں کہاہے چھ نومبر 1947 جموں و کشمیر کی تاریخ کا وہ سیاہ دن ہے جو کشمیریوں کے ذہن پر آج تقریباً 8 دہائیوں کے بعد بھی تازہ زخم کی طرح نقش ہے ۔بھارت کشمیر میں بنیادی انسانی حقوق، حق خود ارادیت اور عالمی قوانین کو مسلسل پامال کر رہا ہے ۔ انہوں نے کہا پاکستان اپنے عزم کا اعادہ کرتا ہے کہ عالمی سفارتی محاذ پر مسٔلہ کشمیر کو اجاگر کرتا رہے گا ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

پاکستان میں فٹبال کا فروغ،اے ایف سی کا سنجیدہ اقدامات پر زور

دوسرا ون ڈے ، پاکستان کو شکست،سیریز 1،1 سے برابر

ویسٹ انڈیز کو آخری 5اوورز میں ریکارڈ رنز کے باوجود شکست

قائداعظم ٹرافی :فیصل آباد نے لاہور وائٹس کو ہرا دیا

سنگا کپ فٹبال:لیاری فٹبال اکیڈمی نے فائنل میں جگہ بنا

کرسٹیانو رونالڈو نے جلد ریٹائرمنٹ کا عندیہ دیدیا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نوے سالہ لیجنڈ … (2)
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
مسجد کا انتظام کس کی ذمہ داری ہے؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
زہران ممدانی کی کامیابی کے مضمرات
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
وہ جو تاریک مٹی پہ مارے گئے
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(5)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak