سرمایہ کاری کے نئے امکانات روشن
اسلام آباد(نامہ نگار) وفاقی وزیر سرمایہ کاری قیصر احمد شیخ نے کہا کہ پاکستان چین کے ساتھ سائنسی، تکنیکی اور ماحولیاتی تعاون کو مزید وسعت دے گا۔
سنگم کلب گالا میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ پاکستان اور چین کی آہنی دوستی مشترکہ ترقی کی نئی راہیں کھول رہی ہے ،سی پیک کے تحت صنعتی تعاون اور برآمدات میں اضافہ ترجیح ہے ۔سرمایہ کاری اور برآمدات کے فروغ سے معاشی استحکام ممکن ہے ۔چین کی جدید کاری پاکستان کے لیے ترقی کے نئے مواقع پیدا کر رہی ہے ۔ انہوں نے کہا کہ بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے سے پاکستان میں سرمایہ کاری کے نئے امکانات روشن ہوئے ہیں۔