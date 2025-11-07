صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سرمایہ کاری کے نئے امکانات روشن

  • پاکستان
سرمایہ کاری کے نئے امکانات روشن

اسلام آباد(نامہ نگار) وفاقی وزیر سرمایہ کاری قیصر احمد شیخ نے کہا کہ پاکستان چین کے ساتھ سائنسی، تکنیکی اور ماحولیاتی تعاون کو مزید وسعت دے گا۔

سنگم کلب گالا میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ پاکستان اور چین کی آہنی دوستی مشترکہ ترقی کی نئی راہیں کھول رہی ہے ،سی پیک کے تحت صنعتی تعاون اور برآمدات میں اضافہ ترجیح ہے ۔سرمایہ کاری اور برآمدات کے فروغ سے معاشی استحکام ممکن ہے ۔چین کی جدید کاری پاکستان کے لیے ترقی کے نئے مواقع پیدا کر رہی ہے ۔ انہوں نے کہا کہ بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے سے پاکستان میں سرمایہ کاری کے نئے امکانات روشن ہوئے ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج:481پوائنٹس کی مندی،51ارب خسارہ

ڈالر کی قدر میں کمی،تولہ سونا3700روپے مہنگا

اسٹیٹ لائف کا گلگت میں او پی ڈی انشورنس اسکیم کیلئے معاہدہ

11سینٹ ٹیرف صنعتی سرگرمیوں کیلئے چیلنج ، ایس ایم تنویر

معاشی سرگرمی کیلئے پانی کی دستیابی یقینی بنائی جائے ،وفاقی چیمبر

وافی انرجی کے12 ویں تعمیر ایوارڈز میں نوجوان کاروباری افراد کی پذیرائی

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
لندن سے نیویارک تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
نیویارک‘ نیویارک
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Welldone blue, yellow wins… (2)
بابر اعوان
آصف عفان
ہوش دلاؤ نوٹس
آصف عفان
جویریہ صدیق
ڈینگی پھر حملہ آور
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
سید الانبیاءﷺ اور عالمی امن
امیر حمزہ
Dunya Bethak