یونان میں گذشتہ ہفتے کشتی ڈوبنے کا واقعہ،209پاکستانیوں کے سوار ہونیکا انکشاف
181 کا پاکستان کے مختلف حصوں سے تعلق ، 28 افراد آزاد کشمیر کے رہائشی ، کئی ابتک لاپتا ،مزید تصدیق کی جا رہی :ایف آئی اے لاشوں کی شناخت کیلئے 201 خاندانوں سے ڈی این اے نمونے حاصل ،انسانی سمگلنگ کے الزام میں ملک بھر سے 29 افراد گرفتار
کراچی (رائٹرز)گزشتہ ہفتے یونان کے سمندر میں ڈوبنے والی کشتی میں کم از کم 209 پاکستانی سوار تھے ۔ وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے نے یہ ڈیٹا شیئر کرتے ہوئے بتایا کہ اعداد و شمار ان خاندانوں کی فراہم کردہ معلومات کی بنیاد پر مرتب کیے گئے ہیں جنہوں نے بتایا کہ ان کے پیارے لیبیا سے یونان جانے والی اس کشتی میں سوار تھے اور اب تک لاپتہ ہیں۔ سرکاری طور پر ہلاکتوں کی تعداد 82 جبکہ 104 افراد کو زندہ بچا لیا گیا ہے ، جن میں سے 12 پاکستانی ہیں۔ایف آئی اے اسلام آباد زون کے ڈائریکٹر رانا عبدالجبّار نے بتایا کہ اس ڈیٹا کی مزید تصدیق کی جا رہی ہے ۔پاکستانی حکومت نے اس سانحے کی تحقیقات کی ذمہ داری ایف آئی اے کو سونپی ہے ۔حکام کے مطابق 181 مسافر پاکستان کے مختلف حصوں سے تعلق رکھتے تھے جبکہ 28 افراد آزاد کشمیر کے رہائشی تھے ۔ڈی این اے نمونے 201 خاندانوں سے حاصل کر لیے گئے ہیں تاکہ یونانی حکام کی جانب سے ملنے والی لاشوں کی شناخت میں مدد مل سکے ۔عینی شاہدین کے مطابق 20 سے 30 میٹر لمبی یہ مچھلی پکڑنے والی کشتی انتہائی زیادہ تعداد میں مسافروں سے بھری ہوئی تھی۔بتایا جاتا ہے کہ 400 سے 750 افراد اس کشتی میں سوار تھے ، جو 14 جون کی صبح یونان کے جنوبی ساحلی شہر پائیلوس سے تقریباً 80 کلومیٹر دور کھلے سمندر میں الٹ کر ڈوب گئی۔یہ واقعہ بحیرۂ روم میں حالیہ برسوں کا بدترین بحری سانحہ قرار دیا جا رہا ہے ۔پاکستانی حکام نے انسانی سمگلنگ کے الزام میں ملک بھر سے 29 افراد کو گرفتار کر لیا ہے ۔دوسری جانب یونانی حکام نے اس حادثے کے سلسلے میں نو مصری شہریوں پر مقدمہ درج کرتے ہوئے انہیں زیر حراست رکھا ہے ۔