احتجا ج کرنیوالے سوسائٹی آف ایئرکرافٹ انجینئرز کے صدروسیکرٹری برطرف

اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک )ایئر کرافٹ انجینئرز اور قومی ایئر لائن کے تنازع پر سوسائٹی آف ایئر کرافٹ انجینئرزکے صدرعبداللہ جدون اور سیکرٹری جنرل اویس جدون کو ملازمت سے برطرف کردیا گیا۔

نوٹیفکیشن کے مطابق دونوں عہدیداروں کوگزشتہ برس شروع ہونے والی انکوائریز میں 4 اور 5 نومبرکو ذاتی شنوائی کا موقع دیا گیا تھا مگر یہ دونوں پیش نہیں ہوئے ۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ 2024 کی انکوائری میں برطرفی کا فیصلہ انجینئرزکے جاری حالیہ احتجاج کے تناظرمیں کیا گیا ہے ۔ اویس جدون کا کہنا ہے کہ فیصلے کو عدالت میں چیلنج کریں گے ۔ 

