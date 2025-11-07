ادویہ کی خریداری ،31کروڑ 71لاکھ کی مبینہ بے ضابطگیاں
پری کوالیفکیشن کے بغیر کنٹریکٹ ایوارڈ کئے جانیکا انکشاف،آڈٹ رپورٹ تیار سی ڈی آرز کی ویری فکیشن کئے بغیر کنٹریکٹ سائن کئے گئے ،کارروائی کی سفار ش
لاہور(محمد حسن رضا سے )پنجاب میں ادویات کی خریداری میں 31 کروڑ 71 لاکھ 45 ہزار روپے کی مبینہ بے ضابطگیاں منظر عام پر آگئیں، پری کوالیفکیشن کے بغیر کنٹریکٹ ایوارڈ کئے جانے کا انکشاف ہوا ہے ، آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے محکمہ پرائمری اینڈ پاپولیشن کی آڈٹ رپورٹ 2025 مرتب کرلی ۔ روزنامہ دنیا کو موصول ہونیوالی رپورٹ کے مطابق شدیدبدانتظامی، انتہائی ناقص فنانشنل کنٹرول کی نشاندہی کی گئی ہے ، پیپرا قواعد توڑ کر سنگل کمپنی کو کنٹریکٹ دینے کا مشکوک فیصلہ کیا گیا، غیر مجاز 5 سرکاری افسروں نے خود ہی وینڈر کا معاملہ نمٹا دیا۔تین سے کم پری کوالیفائیڈ بڈرز اور پیپرا رولز کے برخلاف خریداری کی گئی ، پری کوالیفکیشن کی نامکمل فہرست کے باوجود آر ایف پی جاری کردی گئی، بعض کمپنیوں کو پہلے غیرذمہ دار قرار دیا گیا، بعد میں کم قیمت پر کنٹریکٹ دے دیا گیا، بینک گارنٹی کی شرط کے بجائے وقت گزرنے کے بعد سی ڈی آرز قبول کرلی گئیں۔رپورٹ کے مطابق سی ڈی آرز کی ویری فکیشن کئے بغیر کنٹریکٹ سائن کئے گئے ، پری کوالیفکیشن کی غلطیوں کو چھپانے کیلئے عجلت میں فیصلے کئے گئے ۔ آڈٹ رپورٹ میں ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی سفارش کی گئی ہے ۔ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ انتظامیہ نے خود ہی قواعد کی بار بار خلاف ورزی کی ہے ، 31 کروڑ سے زائد کی ادویات کی خریداری میں سنگین بے ضابطگیوں پر متعلقہ افسروں کا رول مشکوک دکھائی دیا ۔ اس آڈٹ رپورٹ پر محکمہ ہیلتھ اینڈ پاپولیشن ترجمان سے موقف مانگا گیا تاہم ان کی جانب سے کوئی جواب نہیں آیا۔