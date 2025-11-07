صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ادویہ کی خریداری ،31کروڑ 71لاکھ کی مبینہ بے ضابطگیاں

  • پاکستان
ادویہ کی خریداری ،31کروڑ 71لاکھ کی مبینہ بے ضابطگیاں

پری کوالیفکیشن کے بغیر کنٹریکٹ ایوارڈ کئے جانیکا انکشاف،آڈٹ رپورٹ تیار سی ڈی آرز کی ویری فکیشن کئے بغیر کنٹریکٹ سائن کئے گئے ،کارروائی کی سفار ش

لاہور(محمد حسن رضا سے )پنجاب میں ادویات کی خریداری میں 31 کروڑ 71 لاکھ 45 ہزار روپے کی مبینہ بے ضابطگیاں منظر عام پر آگئیں، پری کوالیفکیشن کے بغیر کنٹریکٹ ایوارڈ کئے جانے کا انکشاف ہوا ہے ، آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے محکمہ پرائمری اینڈ پاپولیشن کی آڈٹ رپورٹ 2025 مرتب کرلی ۔ روزنامہ دنیا کو موصول ہونیوالی رپورٹ کے مطابق شدیدبدانتظامی، انتہائی ناقص فنانشنل کنٹرول کی نشاندہی کی گئی ہے ، پیپرا قواعد توڑ کر سنگل کمپنی کو کنٹریکٹ دینے کا مشکوک فیصلہ کیا گیا، غیر مجاز 5 سرکاری افسروں نے خود ہی وینڈر کا معاملہ نمٹا دیا۔تین سے کم پری کوالیفائیڈ بڈرز اور پیپرا رولز کے برخلاف خریداری کی گئی ، پری کوالیفکیشن کی نامکمل فہرست کے باوجود آر ایف پی جاری کردی گئی، بعض کمپنیوں کو پہلے غیرذمہ دار قرار دیا گیا، بعد میں کم قیمت پر کنٹریکٹ دے دیا گیا، بینک گارنٹی کی شرط کے بجائے وقت گزرنے کے بعد سی ڈی آرز قبول کرلی گئیں۔رپورٹ کے مطابق سی ڈی آرز کی ویری فکیشن کئے بغیر کنٹریکٹ سائن کئے گئے ، پری کوالیفکیشن کی غلطیوں کو چھپانے کیلئے عجلت میں فیصلے کئے گئے ۔ آڈٹ رپورٹ میں ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی سفارش کی گئی ہے ۔ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ انتظامیہ نے خود ہی قواعد کی بار بار خلاف ورزی کی ہے ، 31 کروڑ سے زائد کی ادویات کی خریداری میں سنگین بے ضابطگیوں پر متعلقہ افسروں کا رول مشکوک دکھائی دیا ۔ اس آڈٹ رپورٹ پر محکمہ ہیلتھ اینڈ پاپولیشن ترجمان سے موقف مانگا گیا تاہم ان کی جانب سے کوئی جواب نہیں آیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

پاک بھارت جنگ میں8طیارے مارگرائے گئے:ٹرمپ کا نیا دعویٰ

مغربی کنارے میں اسرائیلی فائرنگ ، 15سالہ لڑکا شہید

قازقستان کا ابراہیمی معاہدے میں شمولیت کا اعلان

بنگلہ دیش:انتخابی ریلی پر فائرنگ ایک جاں بحق، امیدوار سمیت 2زخمی

نینسی پلوسی سیاست سے ریٹائر

کیمرون: 92سالہ صدر پول بیا نے 8ویں بار حلف اٹھا لیا

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
لندن سے نیویارک تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
نیویارک‘ نیویارک
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Welldone blue, yellow wins… (2)
بابر اعوان
آصف عفان
ہوش دلاؤ نوٹس
آصف عفان
جویریہ صدیق
ڈینگی پھر حملہ آور
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
سید الانبیاءﷺ اور عالمی امن
امیر حمزہ
Dunya Bethak