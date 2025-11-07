کرپشن کرنیوالے کا دو نسلوں تک پیچھا کیا جانا چاہیے :عدالت
لاہور(کورٹ رپورٹر )جوڈیشل مجسٹریٹ ضلع کچہری نعیم وٹو نے این سی سی آئی اے افسران پر رشوت و اختیارات کے ناجائز استعمال کے کیس میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر شعیب ریاض کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کرلیا ،عدالت نے باقی ملزمان کو جوڈیشل کرنے کا حکم دیدیا ۔ عدالت نے استفسار کیا کہ سلمان کا ریمانڈ کیوں چاہئے ،جس سپیڈ سے آپ کام کر رہے ہیں چودہ دن کیا 14 ماہ میں بھی تفتیش مکمل نہیں ہو گی۔ سرکاری وکیل نے موقف اپنایا کہ جتنا بڑا گھپلا ہے اس میں تفتیش کیلئے 14 ماہ بھی کم ہیں۔ عدالت نے ریمارکس میں کہا کہ کرپشن کرنے والے کا دو نسلوں تک پیچھا کیا جانا چاہیے ۔