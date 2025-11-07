صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کرپشن کرنیوالے کا دو نسلوں تک پیچھا کیا جانا چاہیے :عدالت

  • پاکستان
رشوت کیس :این سی سی آئی اے افسر شعیب ریاض کا جسمانی ،دیگر کا جوڈیشل ریمانڈ جس سپیڈ سے آپ کام کر رہے 14دن کیا 14 ماہ میں بھی تفتیش مکمل نہیں ہو گی:ریمارکس

لاہور(کورٹ رپورٹر )جوڈیشل مجسٹریٹ ضلع کچہری نعیم وٹو نے این سی سی آئی اے افسران پر رشوت و اختیارات کے ناجائز استعمال کے کیس میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر شعیب ریاض کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کرلیا ،عدالت نے باقی ملزمان کو جوڈیشل کرنے کا حکم دیدیا ۔ عدالت نے استفسار کیا کہ سلمان کا ریمانڈ کیوں چاہئے ،جس سپیڈ سے آپ کام کر رہے ہیں چودہ دن کیا 14 ماہ میں بھی تفتیش مکمل نہیں ہو گی۔ سرکاری وکیل نے موقف اپنایا کہ جتنا بڑا گھپلا ہے اس میں تفتیش کیلئے 14 ماہ بھی کم ہیں۔ عدالت نے ریمارکس میں کہا کہ کرپشن کرنے والے کا دو نسلوں تک پیچھا کیا جانا چاہیے ۔



