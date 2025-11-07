انسانی سمگلنگ ، کاپی رائٹ ایکٹ کی خلاف ورزی میں ملوث 4 ملزم گرفتار
لاہور (اپنے کامرس رپورٹر سے )ایف آئی اے لاہور زون نے انسانی سمگلنگ اور کاپی رائٹ ایکٹ کی خلاف ورزی میں ملوث 4 ملزم گرفتار کرلئے ، گرفتار ملزموں میں ناصر چودھری ،امتیاز یوسف، میاں گُل احمد اور ندیم شامل ہیں جنہیں لاہور اور پتوکی سے گرفتار کیا گیا۔
ناصر چودھری اور امتیاز یوسف نے شہریوں کو بیرون ملک ملازمت کا جھانسہ دے کر مجموعی طور پر 17 لاکھ روپے ہتھیائے جبکہ میاں گُل احمد اور ندیم کاپی رائٹ ایکٹ کی خلاف ورزی میں ملوث پائے گئے ،ترجمان ایف آئی اے کے مطابق ملزموں کو گرفتار کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے ۔