ایران کی پاکستان ، سعودی دفاعی معاہدے میں شمولیت کی خواہش

ایران کی پاکستان ، سعودی دفاعی معاہدے میں شمولیت کی خواہش

اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک )ایران نے پاکستان اور سعودی عرب کے دفاعی معاہدے میں شامل ہونے کی خواہش ظاہر کردی ۔

اس حوالے سے پاکستان کے دورے پر آئے ایرانی پارلیمنٹ کے سپیکر محمد باقر نے ایک نجی ٹی وی کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس معاہدے میں ایران کو بھی شامل کیا جانا چاہیے ،او آئی سی کو نیٹو کی طرز پر اسلامی ممالک کی مشترکہ فوج تشکیل دینی چاہیے ،پاکستان سمیت دیگر اسلامی ممالک کو صرف فلسطینیوں کے تحفظ اور مدد کیلئے اپنی فوج غزہ بھیجنی چاہیے ،کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیے جس سے اسرائیلی تسلط مزید مضبوط ہو۔اس سے قبل صدر ایف پی سی سی آئی عاطف اکرام شیخ اور وفد سے ملاقات کے موقع پر گفتگو میں محمد باقر نے کہا کہ پاکستان نے اسرائیلی جارحیت کے دوران جس طرح ایران کا ساتھ دیا کوئی ایرانی اسے بھلا نہیں سکتا،پاکستان امت مسلمہ کیلئے بہترین اثاثے کی مانند ہے ، پاکستان اور ایران مشترکہ چیلنج کا سامنا کر رہے ہیں، ان کا مل کر مقابلہ کیا جاسکتا ہے ،میڈیکل، توانائی اور بینکنگ سمیت دیگر شعبوں میں دونوں ملکوں میں تعاون بڑھانے کے وسیع مواقع ہیں۔

