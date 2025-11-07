صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نوشہرہ،پولیومہم میں پولیس اہلکارکوشہیدکرنیوالا دہشتگرد ہلاک

  • پاکستان
نوشہرہ،پولیومہم میں پولیس اہلکارکوشہیدکرنیوالا دہشتگرد ہلاک

انتخاب کانسٹیبل مقصودکونشانہ بناکر رائفل ،بلٹ پروف جیکٹ،موبائل چھین کرفرارہوا نظام پورمیں سی ٹی ڈی فائرنگ تبادلہ میں ماراگیا دہشتگردکالعدم تنظیم کا مقامی کمانڈرتھا

نوشہرہ (نمائندہ دنیا)نظام پور میں سی ٹی ڈی اور پولیس کے مشترکہ آپریشن کے دوران کالعدم تنظیم کا مقامی کمانڈر انتخاب عالم فائرنگ کے تبادلہ میں ہلاک ہوگیا، نظام پور کے پہاڑی علاقے گڑنگ میں انتہائی مطلوب دہشتگرد اشتہاری انتخاب عالم کی خفیہ کمین گاہ پر موجودگی کی اطلاع پر سی ٹی ڈی اور پولیس نے بدھ کی الصبح آپریشن کیا،یہ دہشتگرد 15 اکتوبر 2025کو پولیو مہم کی سکیورٹی پر مامور پولیس کانسٹیبل مقصود علی کو نشانہ بناکر سرکاری رائفل ،بلٹ پروف جیکٹ اور موبائل چھین کر فرار ہوا تھا ،سی ٹی ڈی کے مطابق کالعدم تنظیم نے واقعہ کی ذمہ داری بھی قبول کی تھی،سی ٹی ڈی کے مطابق ہلاک دھشت گردسے شہید پولیس کانسٹیبل مقصود علی کی سرکاری رائفل،موبائل فون اور بلٹ پروف جیکٹ سمیت جدید اسلحہ برآمد کرلیاگیا، دہشتگرد کے خلاف مختلف سنگین مقدمات درج تھے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
لندن سے نیویارک تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
نیویارک‘ نیویارک
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Welldone blue, yellow wins… (2)
بابر اعوان
آصف عفان
ہوش دلاؤ نوٹس
آصف عفان
جویریہ صدیق
ڈینگی پھر حملہ آور
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
سید الانبیاءﷺ اور عالمی امن
امیر حمزہ
Dunya Bethak