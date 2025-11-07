صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وزیرِاعلیٰ خیبر پختونخوا کی زیر صدارت اجلاس ،ضم اضلاع میں تحصیل و ڈسٹرکٹ کمپلیکس کی دسمبر میں تعمیر کی ہدایت

  • پاکستان
پشاور (بیورو رپورٹ) وزیرِاعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی زیرِ صدارت محکمہ مواصلات و تعمیرات کا اہم اجلاس ہواجس میں متعلقہ حکام نے شرکت کی۔

 اجلاس میں وزیرِاعلیٰ نے ہدایت دی کہ ضم اضلاع میں تحصیل اور  ڈسٹرکٹ کمپلیکس کے لیے زمین کی خریداری ایک ماہ کے اندر مکمل کی جائے اور دسمبر سے ان کی تعمیر کا آغاز کیا جائے ۔وزیرِاعلیٰ نے سیلاب متاثرہ علاقوں میں تعمیرِ نو کے فنڈز کی تفصیلات طلب کرتے ہوئے کہا کہ ترقیاتی منصوبوں کی مقررہ مدت کے مطابق درجہ بندی کی جائے ۔ تکمیل کے قریب منصوبوں کو ترجیحی بنیادوں پر فنڈز فراہم کیے جائیں تاکہ ان کا بروقت افتتاح ممکن ہو سکے ۔

