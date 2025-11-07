ہائیکورٹ:پنجاب بار کے انتخابات کالعدم قرار دینے کی درخواست پرمتعلقہ فورم سے رجوع کی ہدایت
لاہور(کورٹ رپورٹر )لاہور ہائیکورٹ کے جسٹس چودھری محمد اقبال نے متعلقہ فورم سے رجوع کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے پنجاب بار کونسل کے انتخابات کالعدم قرار دینے کیلئے دائر درخواست نمٹادی۔ سرکاری وکیل نے موقف اپنایا کہ متعلقہ فورم سے رجوع کئے بغیر پٹیشن کی سماعت نہیں کی جاسکتی ہے ، مسترد کی جائے ۔
لاہور ہائیکورٹ کے جسٹس چودھری محمد اقبال نے متعلقہ فورم سے رجوع کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے پنجاب بار کونسل کے انتخابات کالعدم قرار دینے کیلئے دائر درخواست نمٹادی۔ سرکاری وکیل نے موقف اپنایا کہ متعلقہ فورم سے رجوع کئے بغیر پٹیشن کی سماعت نہیں کی جاسکتی ہے ، مسترد کی جائے ۔