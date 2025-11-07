صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہائیکورٹ:پنجاب بار کے انتخابات کالعدم قرار دینے کی درخواست پرمتعلقہ فورم سے رجوع کی ہدایت

  • پاکستان
ہائیکورٹ:پنجاب بار کے انتخابات کالعدم قرار دینے کی درخواست پرمتعلقہ فورم سے رجوع کی ہدایت

لاہور(کورٹ رپورٹر )لاہور ہائیکورٹ کے جسٹس چودھری محمد اقبال نے متعلقہ فورم سے رجوع کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے پنجاب بار کونسل کے انتخابات کالعدم قرار دینے کیلئے دائر درخواست نمٹادی۔ سرکاری وکیل نے موقف اپنایا کہ متعلقہ فورم سے رجوع کئے بغیر پٹیشن کی سماعت نہیں کی جاسکتی ہے ، مسترد کی جائے ۔

لاہور ہائیکورٹ کے جسٹس چودھری محمد اقبال نے متعلقہ فورم سے رجوع کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے پنجاب بار کونسل کے انتخابات کالعدم قرار دینے کیلئے دائر درخواست نمٹادی۔ سرکاری وکیل نے موقف اپنایا کہ متعلقہ فورم سے رجوع کئے بغیر پٹیشن کی سماعت نہیں کی جاسکتی ہے ، مسترد کی جائے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

شادی ہال میں گرمی سے کوفت،دولہا کا ہرجانے کا دعویٰ

ذہنی سکون کی مشقیں خواتین میں جبڑے کا درد کم کریں

83 سال سے شادی کے بندھن میں بندھے جوڑے کی کہانی

گھر وں میں لال بیگ کی بھرمار مختلف امراض کا سبب

بلی کے بار بار پڑوس جانے پر خاتون پر 3لاکھ کا جرمانہ

امریکا:ہیلتھ سینٹر کی 500 سے زائد زندہ افراد سے تعزیت

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
لندن سے نیویارک تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
نیویارک‘ نیویارک
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Welldone blue, yellow wins… (2)
بابر اعوان
آصف عفان
ہوش دلاؤ نوٹس
آصف عفان
جویریہ صدیق
ڈینگی پھر حملہ آور
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
سید الانبیاءﷺ اور عالمی امن
امیر حمزہ
Dunya Bethak