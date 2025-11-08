صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جرمن سفیر کی ملاقات

  • پاکستان
جرمن سفیر کی ملاقات

لاہور (سیاسی نمائندہ) سپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان سے گزشتہ روز پنجاب اسمبلی چیمبر میں جرمنی کی سفیر اینا لیپل سے ملاقات کی۔ ملاقات میں باہمی تعلقات، صوبائی ترقی، پارلیمانی تعاون اور علاقائی استحکام پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا۔

 سپیکر نے تعلیم، صحت، تکنیکی تربیت، قابلِ تجدید توانائی اور آئی ٹی شعبوں میں جرمنی کی معاونت کو اہم قرار دیا۔ جرمن سفیر نے پاکستان کے ساتھ دیرینہ تعلقات کو سراہا اور مشترکہ ترقیاتی منصوبوں میں شراکت داری بڑھانے کا عزم ظاہر کیا۔ ملاقات میں ادارہ جاتی روابط مضبوط کرنے اور تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق کیا گیا۔

