پاکستان،افغا نستان کےمذاکرات میں ڈیڈ لاک:افغان طالبان دوحہ امن معاہدے کے مطابق اپنے بین الاقوامی،علاقائی اور دو طرفہ وعدوں کی تکمیل میں اپ میں اب تک ناکام:وفاقی وزیراطلاعات
سرحد پاردہشتگردی روکنا افغانستان کی ذمہ داری،پاکستان افغانوں کیلئے پر امن مستقبل کا خواہشمند، طالبان کے کسی ایسے اقدامات کی حمایت نہیں کریگا جو افغان عوام یا پڑوسی ممالک کے مفاد میں نہ ہوں:عطااللہ تارڑ شواہد پر مبنی مطالبات ثالثوں کو دیدئیے ،بہتری آنے تک سرحدیں بند رہیں گی،ہم گرائے گئے بھارتی طیاروں کی تعداد پر قائم،غزہ فوج بھیجنے کیلئے رقم نہیں مانگی، 2400ہندویاتریوں کو ویزے دئیے :ترجمان دفتر خارجہ
لاہور (وقائع نگار،دنیا نیوز ،مانیٹرنگ ڈیسک)پاکستان اور افغانستان کے درمیان استنبول میں ہونے والے مذاکرات میں ڈیڈ لاک برقرار ہے ، وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا افغان طالبان دوحہ امن معاہدے 2021کے مطابق اپنے بین الاقوامی، علاقائی اور دوطرفہ وعدوں کی تکمیل میں اب تک ناکام ہیں۔پاکستان اپنے اصولی موقف پر قائم ہے ، افغانستان سے ہونے والی دہشتگردی کی ذمہ داری افغانستان پر ہے ، اسے روکنا اس کی ذمہ داری ہے ، پاکستان اس بات کا اعادہ کرتا ہے کہ وہ افغان عوام سے خیرسگالی کا جذبہ رکھتا ہے اور ان کے لیے ایک پر امن مستقبل کا خواہشمند ہے ۔ پاکستان طالبان حکومت کے ایسے اقدامات کی حمایت نہیں کرے گا جو افغان عوام یا پڑوسی ممالک کے مفاد میں نہ ہوں، پاکستان اپنی عوام اور خودمختاری کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات جاری رکھے گا۔ پاکستان نے مذاکرات میں ثالثی پر ترکیہ اور قطر کا شکریہ ادا کیا۔ادھر استنبول میں جاری مذاکرات میں ترکیہ اور قطر جیسے ثالثوں نے بھی تجاویز پیش کر دیں، ابھی تک کے مذاکرات میں افغان طالبان نے پاکستان کو تحریری ضمانتیں فراہم نہیں کیں، تاہم پاکستانی وفد نے اپنی منصفانہ، منطقی معلومات جو کہ ناقابل تردید شواہد پر مشتمل ہیں ، ثالثوں کو دے دی ہیں۔ ذرائع کا بتانا ہے مذاکرات کا آغاز ثالثوں کی موجودگی میں پاکستانی وقت کے مطابق 3 بجے سہ پہر ہوا،پاکستان کی جانب سے سرحد پار دہشت گردی کے خاتمے کے موقف کو دہرایا گیا۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ گزشتہ روز مذاکرات کے باضابطہ آغاز سے قبل ترکیہ اور قطر کے میزبانوں نے پاکستان اور طالبان وفود سے علیحدہ علیحدہ ملاقاتیں کیں جس کے بعد دونوں وفود آمنے سامنے بیٹھے ۔
ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی نے گزشتہ روز اپنی ہفتہ وار بریفنگ میں بتایا کہ استنبول مذاکرات میں پاکستانی وفد کی سربراہی مشیر قومی سلامتی عاصم ملک کر رہے ہیں ،ایڈیشنل سیکرٹری وزارت خارجہ سید علی اسد گیلانی وزارت خارجہ کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ استنبول میں پاکستانی وفد نے ثالثوں سے شواہد پر مبنی اپنی لوجیکل معلومات کا تبادلہ کیا ہے جو کہ منصفانہ اور فتنہ الخوارج کی تشکیل، تربیت، کارروائیوں، دہشت گردی اور پشت پناہی کے حوالے سے ہیں۔ ایک سوال کے جواب میں طاہر حسین اندرابی نے کہا کہ چمن واقعہ پر افغانستان کے دعوے کو مسترد کرتے ہیں ،فائرنگ کا آغاز افغانستان کی جانب سے کیا گیا ،آج اور گزشتہ روز کے واقعات کے بعد سرحد کھولنے کے حوالے سے اسیسمنٹ رپورٹ مثبت نہیں۔ مثبت رپورٹ کے بعد ہی سرحدیں کھولنے پر بات کی جا سکتی ہے ۔اس خلاف ورزی کے معاملے کو بھی استنبول مذاکرات میں اٹھایا گیا ہے ،پاکستان نے اپنے مطالبات ترکیہ میں ثالثوں کے حوالے کر دئیے ہیں، بہتری آنے تک سرحدیں بند رہیں گی۔طاہر اندرابی نے مزید بتایا کہ پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان استنبول میں مذاکرات شروع ہوئے ، مذاکرات ثالثوں کی موجودگی میں ہو رہے ہیں۔
ایک سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ ہماری بہادر فضائیہ نے جتنے بھی طیارے گرائے وہ اب تاریخ کا حصہ ہیں،ہم اپنی فضائیہ کی جانب سے گرائے جانے والے طیاروں کی تعداد پر کھڑے ہیں۔بھارت نے امریکی صدر سے جنگ بندی کے لیے درخواست کی، امریکی صدر کا موقف انتہائی اہم ہے ، بھارت کے گرائے جانے والے طیاروں میں رافیل اور دیگر طیاروں کے ماڈل پر کنفیوژن ہوتی ہے ، تاہم گرائے جانے والے طیاروں کی تعداد وہی جو بتائی گئی ہے ۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی میڈیا نے ہندو یاتریوں کے پاکستان داخلے کو روکنے کی جھوٹی خبر چلائی، پاکستان اس خبر کی سختی سے تردید کرتا ہے ، پاکستان نے 2400 ہندو یاتریوں کو ویزے جاری کیے ۔ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا پاکستان خفیہ ادارے کی دوسرے ملک کے خفیہ ادارے کے ساتھ ملاقاتوں کو مسترد کرتا ہے ، پاکستان نے نہ کوئی ملاقات کی ،نہ کسی سے غزہ فوج کے بدلے رقم مانگی۔ بھارتی میڈیا بے بنیاد خبروں کے لیے مشہور ہے ۔انہوں نے کہا کہ سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی کسی صورت قبول نہیں ہے ، مقبوضہ جموں و کشمیر کے لوگ بھارتی سرپرستی یافتہ دہشتگردی کا سامنا کر رہے ہیں، بھارتی میڈیا کے انٹیلی جنس افسران کی ملاقاتوں اور پیسے کی افواہیں پریوں کی کہانیاں ہیں۔