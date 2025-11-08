27ویں ترمیم،پیپلز پارٹی کی تجاویز کی تجاویز حکومت کو قبول،آج کابینہ کا اجلاس طلب:وزیراعظم آذربائیجان سے بذریعہ ویڈیو لنک صدارت کرینگے
آئینی عدالت بننی چاہیے ، ججز تبادلے پر دونوں متعلقہ چیف جسٹس صاحبان کو کمیٹی کا رکن بنا دیں،دہری شہریت ،الیکشن کمشنر، ایگزیکٹو مجسٹریٹ پر اتفاق نہیں ہوا:بلاول ترمیم آج ہی سینیٹ میں پیش ہونے کا امکان ،حکمران مسلم لیگ (ن)، پیپلز پارٹی اور اتحادی جماعتیں قانون سازی کو بلڈوز کررہی ہیں:اپوزیشن جماعتوں کا اعلامیہ
اسلام آباد،کراچی (دنیا نیوز،مانیٹرنگ ڈیسک)حکومت نے آئین میں 27ویں ترمیم پر پیپلزپارٹی کی تجاویز قبول کرلیں، وزیراعظم شہباز شریف نے آج صبح 10 بجے کابینہ کا اجلاس طلب کرلیا،جس کی وہ آذربائیجان سے بذریعہ ویڈیو لنک صدارت کریں گے ۔ ذرائع کے مطابق پیپلزپارٹی کے اعتراض کے بعد حکومت نے 27 ویں ترمیم میں این ایف سی ایوارڈ کو نہ چھیڑنے کا عندیہ دے دیا، وزارت قانون نے 27 ویں آئینی ترمیم کا ابتدائی مسودہ تیار کرلیا، وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ ، وزیرمملکت قانون بیرسٹر عقیل اور سیکرٹری قانون پر مشتمل ٹیم نے مسودہ تیار کیا ۔ذرائع کے مطابق وفاقی کابینہ میں 27 ویں آئینی ترمیم کے مسودے کی منظوری دی جائے گی، پیپلز پارٹی کی تجاویز کو حتمی مسودے میں شامل کیا جائے گا، کابینہ کے تمام ارکان کو اسلام آباد میں موجود رہنے کی ہدایت کی گئی ہے ۔ذرائع کا کہنا ہے کہ کابینہ سے منظوری کی صورت میں ترمیمی مسودہ آج ہی سینیٹ میں پیش کیے جانے کا امکان ہے ۔ذرائع نے مزید بتایا کہ وفاقی کابینہ کا اجلاس جمعہ کے روز ہونا تھا ،تاہم سیاسی جماعتوں کے درمیان ڈیڈلاک کے باعث اسے ملتوی کر دیا گیا۔دوسری جانب اپوزیشن 27 ویں ترمیم کا مسودہ مسترد کرچکی ہے ۔
سینیٹ کی اپوزیشن جماعتوں نے اپنے اجلاس کے بعد مشترکہ اعلامیے میں کہا ہے کہ حکمران مسلم لیگ (ن)، پیپلز پارٹی اور اتحادی جماعتیں قانون سازی کو بلڈوز کررہی ہیں، آئینی ترمیم کا مسودہ اپوزیشن سے چھپایا جارہا ہے ۔اس سے قبل پاکستان پیپلز پارٹی کی سنٹرل ایگزیکٹو کمیٹی (سی ای سی) کے اجلاس کے بعد میڈیا بریفنگ دیتے ہوئے بلاول بھٹو نے کہا کہ آئینی ترمیم کے تین پوائنٹس پر سی ای سی اجلاس میں اتفاق ہوا ہے ، آرٹیکل 243 میں ترمیم کے حوالے سے پیپلزپارٹی حمایت کرے گی،آئینی عدالتیں بننی چاہئیں، میثاق جمہوریت کے دیگرمعاملات کو بھی دیکھنا چاہیے ،بلاول بھٹو نے کہا کہ این ایف سی کے تحت صوبوں کے فنڈز بڑھ سکتے ہیں کم نہیں ہوسکتے ، میثاق جمہوریت کے نامکمل ایجنڈا پر بات ہونی چاہیے ، دیکھیں گے کہ 27ویں ترمیم کے پراسس میں دیگر شقوں پر اتفاق رائے لائیں۔انہوں نے کہا اگر آرٹیکل 243 میں ترمیم کا نقصان سول بالادستی اور جمہوریت کو ہوتا تو میں خود اس کی مخالفت کرتا، میں حمایت اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ اس سے کوئی نقصان نہیں ہو رہا ہے ۔انہوں نے کہا کہ جنگ جیتنے کے بعد حکومت نے جو فیصلے کیے ، اس کا پاکستان کو احترام ملا ہے اور اب وہ آئینی اور قانونی کور دیا جا رہا ہے تو پاکستان پیپلزپارٹی کھل کر حمایت کر رہی ہے ۔
انہوں نے کہا اصولی طور پر آئینی عدالت کے حق میں ہیں ، پی پی پی کے گزشتہ منشور میں بھی آئینی عدالت کا ذکر ہے ، میثاق جمہوریت میں آئینی عدالتوں کا ذکر موجود ہے ، آئینی عدالتیں بننی چاہئیں لیکن میثاق جمہوریت کے دوسرے نکات پربھی عمل کیا جائے ۔دیکھیں گے 27 ویں ترمیم میں اور کن کن نکات سے اتفاق کیا جا سکتا ہے ، پیپلز پارٹی کی جانب سے آئینی عدالتوں کا مطالبہ شروع سے ہی رہا ہے ۔ چیئرمین پی پی پی نے کہا کہ آئین کے مطابق ججوں کے تبادلے چیف جسٹس کے مشورے کے ساتھ صدر مملکت کرتا ہے ، تاہم ترمیم کے بعد پارلیمانی کمیٹی ججوں کے تبادلے کرے گی۔ان کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی کا مشورہ ہے کہ جس کورٹ سے جج کا تبادلہ ہورہا ہو تو دونوں چیف جسٹس صاحبان کو کمیٹی کا رکن بنا دیں، پھر وہ کمیشن ججوں سے پوچھ بھی سکے گا۔بلاول بھٹو نے کہا کہ دہری شہریت اور الیکشن کمشنر، ایگزیکٹو مجسٹریٹس کے حوالے سے ترمیم پر ہمارا اتفاق نہیں ہوا اور ہم ان نکات پر حمایت نہیں کریں گے ۔انہوں نے کہا چاہتے ہیں کہ وفاق معاشی مشکلات سے نکلے مگر آئین صوبوں کے مالی مفادات کو تحفظ دیتا ہے ، این ایف سی ایوارڈ ،صوبوں کے شیئر ز پر سمجھوتا نہیں کریں گے ، این ایف سی میں صوبوں کے فنڈز کم کرنے کی ہر صورت مخالفت کریں گے ، پاکستان بھر میں بلدیاتی نظام کی مضبوطی کو ترجیح دیتے ہیں ۔
ادھر سینیٹ میں پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی نے 27 ویں آئینی ترمیم کا مسودہ مشکوک قرار دے کر مسترد کر دیا۔پارلیمانی لیڈر سینیٹر علی ظفر کی زیر صدارت پی ٹی آئی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا جس میں سینیٹرعلامہ ناصر عباس،نورالحق قادری،فلک ناز،ڈاکٹر ہمایوں مہمند و دیگر شریک ہوئے ۔ پارلیمانی پارٹی اجلاس میں سینیٹ سیشن سے متعلق حکمت عملی مرتب کی گئی، سینیٹ سیشن میں بانی پی ٹی آئی اور اہلیہ کے کیسز اعلیٰ عدلیہ میں نہ لگانے سے متعلق احتجاج کیاجائے گا،پارلیمانی پارٹی کے اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ ن لیگ، پیپلز پارٹی اور اتحادی نورا کشتی کی روایت دہرا رہے ہیں، قانون سازی کو بلڈوز کر کے تمام آئینی و اخلاقی تقاضے پامال کیے جا رہے ہیں۔پی ٹی آئی پارلیمانی پارٹی کے مطابق اپوزیشن کو پس پردہ رکھ کر پارلیمانی اصولوں سے انحراف کیا جا رہا ہے ، ترمیم کے تحت بنیادی انسانی حقوق مزید متاثر ہوں گے ، اپوزیشن نے عدلیہ کی آزادی اور اختیار میں کمی کی کوششوں پر تشویش کا اظہار کیا۔اعلامیہ میں پارلیمانی پارٹی کا اپوزیشن لیڈر سینیٹ کے نوٹیفکیشن میں تاخیر پر اظہارِ برہمی کیا گیا،کہا گیا کہ بانی کے نامزد کردہ علامہ ناصر عباس کا نوٹیفکیشن فوری جاری کیا جائے ، 27ویں ترمیم کے خلاف اپوزیشن کو آزاد ارکان سے رابطوں کا ٹاسک دے دیا گیا۔