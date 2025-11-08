شہباز شریف ،فیلڈ مارشل کی صدر آذر بائیجان سے ملاقات،تجارتی ودفاعی تعاون بڑھانے پر اتفاق
آذربائیجان کی فتح حق خود ارادیت کیلئے جدوجہد کرنیوالے مظلوم لوگوں خصوصاً مقبوضہ کشمیر اور فلسطین کے عوام کیلئے امید کی کرن ہے :وزیراعظم ترسیلات زر میں اضافہ سمندر پار مقیم پاکستانیوں کے حکومتی پالیسیوں پر اعتماد کی عکاسی ہے ،باکو روانگی سے قبل سپیکر ایرانی پارلیمنٹ کی ملاقات
اسلام آباد، باکو(نامہ نگار)وزیراعظم شہباز شریف نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ہمراہ آذربائیجان کے صدر الہام علیوف سے آذربائیجان کے صدارتی محل میں ملاقات کی، جس میں تجارت ، سرمایہ کاری، توانائی اور دفاع سمیت مختلف شعبوں میں اپنے کثیر الجہتی تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیاگیا۔ وزیراعظم نے آذربائیجان کے یوم فتح کی تقریب میں شرکت کی دعوت دینے پر آذربائیجان کے صدر کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم نے آذربائیجان کی حکومت اور عوام کو یوم فتح پر مبارکباد دی جو آرمینیا کے خلاف کاراباخ کی آزادی کی 44 روزہ جنگ میں تاریخی فتح کی یاد میں منایا جاتا ہے ۔ شہباز شریف نے اس بات کا اعادہ کیا کہ آذربائیجان کی فتح حق خود ارادیت کے لیے جدوجہد کرنے والے مظلوم لوگوں خصوصاً بھارت کے زیرقبضہ جموں و کشمیر اور فلسطینی عوام کے لیے امید کی ایک کرن ہے ۔ رہنماؤں نے دوطرفہ تعلقات کا جائزہ لیا اور سیاسی، تجارت اور سرمایہ کاری، توانائی، روابط اور دفاع کے شعبوں میں اپنے کثیر الجہتی تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا، وزیر اعظم شہباز شریف نے آذربائیجان کے صدر الہام علیوف کو اپنی سہولت کے مطابق دورہ پاکستان کی دعوت دی جسے انہوں نے خوش اسلوبی سے قبول کر لیا۔
وزیراعظم نے اس سال کے شروع میں آرمینیا کے ساتھ تاریخی امن معاہدے پر دستخط کرنے پر صدر الہام علیوف کو سراہا۔ صدر الہام علیوف نے کاراباخ کے علاقے پر غیر قانونی قبضے کے خلاف منصفانہ جدوجہد میں آذربائیجان کی مسلسل حمایت پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے جنوبی ایشیا میں علاقائی استحکام کو فروغ دینے میں پاکستان کے کردار کو بھی سراہا۔قبل ازیں باکو پہنچنے پر حیدر علیوف بین الاقوامی ہوائی اڈے پر آذربائیجان کے نائب وزیراعظم اول یعقوب ایوبوف، آذربائیجان کے نائب وزیر خارجہ اول فریز رضایوف، آذر بائیجان میں تعینات پاکستان کے سفیر قاسم محی الدین اور سفارتی عملے نے وزیراعظم شہباز شریف کا پرتپاک خیر مقدم کیا۔ باکو روانگی سے قبل وزیراعظم سے ایرانی پارلیمنٹ کے سپیکر ڈاکٹر باقر قالیباف نے وفد کے ہمراہ اسلام آباد میں ملاقات کی، شہباز شریف نے کہا دونوں ممالک ریاستی دہشت گردی اور خود مختار ممالک کے خلاف بلا اشتعال حملوں کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ پاکستان اور ایران بد قسمتی سے دہشت گردی کا شکار رہے ہیں۔دونوں ممالک پوری دنیا کے لیے امن و خوشحالی اور علاقائی تعاون کے علمبردار ہیں۔ وزیراعظم نے مزید کہا کہ پاکستان اور ایران مسلم امہ کے اتحاد و یگانگت کے لیے مشترکہ عزم رکھتے ہیں، پاکستان ایران کے ساتھ باہمی مفاد کے مختلف شعبوں بالخصوص معاشی تعاون اور دو طرفہ تجارت کو بڑھانے کا خواہش مند ہے ۔ سپیکر ایرانی پارلیمنٹ ڈاکٹر باقر نے وزیراعظم ،حکومت اور پاکستان کی عوام کی جانب سے حالیہ ایران اسرائیل جنگ میں بھرپور تعاون اور حمایت پر دلی اظہار تشکر کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران اسرائیل جنگ میں پاکستان کی حمایت کو ایرانی عوام کی تحسین اور خصوصی پذیرائی حاصل ہے ۔ پاکستان اور ایران دنیا کے امن اور مسلم امہ کے اتحاد پہ یقین رکھتے ہیں۔
علاوہ ازیں شہباز شریف نے اکتوبر کی ترسیلات زر میں 11اعشاریہ 9 فیصد اضافے کے بعد3اعشاریہ 4 ارب ڈالر کی سطح عبور کرنے پر سمندر پار مقیم پاکستانیوں سے اظہار تشکرکرتے ہوئے کہاکہ ترسیلات زر میں بتدریج اضافہ سمندر پار مقیم پاکستانیوں کے حکومت کی پالیسیوں پر اعتماد کی عکاسی ہے ۔ بیرون ملک مقیم پاکستانی اپنے خون پسینے کی کمائی سے ملک و قوم کی خدمت میں مصروف عمل ہیں، سمندر پار مقیم پاکستانی ہمارا قیمتی اثاثہ ہیں۔ شہبازشریف نے پاکستان میں گوگل کی جانب سے دفاتر کے قیام اور سرمایہ کاری کا خیرمقدم کیا اور ہری پور میں گوگل کی مصنوعات کی اسمبلی لائن کا قیام خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہاکہ گوگل جیسی بین الاقوامی آئی ٹی کمپنیاں پاکستان میں کاروبار میں آسانی اور سرمایہ کاری کو فروغ دینے کی حکومت کی پالیسیوں پر اعتماد کا اظہار کر رہی ہیں۔ آئی ٹی مصنوعات کی مقامی تیاری سے نہ صرف پاکستانی عوام کیلئے یہ مصنوعات سستی ہونگی بلکہ انکی برآمدی صنعت کی ترقی سے زر مبادلہ میں اضافہ ہوگا،روز اول سے پاکستان کو ڈیجیٹل نیشن بنانے کیلئے اقدامات کو اولین ترجیح دی ہے ۔وزیراعظم نے کہاکہ نوجوانوں کو آئی ٹی شعبے میں با اختیار بنانے کیلئے حکومت ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے ، گوگل کی جانب سے پاکستانی نوجوانوں کو آئی ٹی کی تربیت کی مفاہمتی یادداشت اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے ۔