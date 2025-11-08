صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وزارت اعلیٰ میں کوئی مشکل نہیں آئی،حکومت ٹیم کی طرح کام کررہی:مریم نواز

وزارت اعلیٰ میں کوئی مشکل نہیں آئی،حکومت ٹیم کی طرح کام کررہی:مریم نواز

ستھراپنجاب دنیا کا منظم ویسٹ مینجمنٹ پروگرام،الیکٹرک بسیں اور بائیک لائے ،اینٹی سموگ اقدامات کو دنیا تسلیم کررہی شہباز شریف میرے مینٹور ہیں :وزیراعلیٰ ،لندن میں فیملی کے ساتھ چہل قدمی ،ریسٹورنٹ میں ناشتہ ،برازیل روانہ

لاہور(دنیانیوز)وزیراعلیٰ مریم نواز شریف لند ن میں مختصر قیام کے بعد کوپ 30اجلاس میں شرکت کیلئے برازیل روانہ  ہوگئیں ۔مریم نواز نے لندن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ خدا کا شکر ہے کہ مجھے وزارت اعلیٰ میں کوئی مشکل نہیں آئی، گورنمنٹ میں ٹیم کی طرح کام کررہے ہیں، اس سے عوام میں پذیرائی مل رہی ہے ۔ پہلی مرتبہ پنجاب کوپ30 میں بطور مبصر کی حیثیت سے نہیں بلکہ باقاعدہ طور پر شریک ہورہا ہے ، ستھراپنجاب دنیا کا منظم ویسٹ مینجمنٹ پروگرام ہے ، پنجاب میں ای موبلٹی شروع ہوچکا ، الیکٹرک بسیں اور الیکٹرک بائیک لائے ہیں۔ ٹرانسپورٹ کو بتدریج گرین انرجی پر شفٹ کیا جارہا ہے ۔ ٹورازم، وائلڈ لائف اور ماحولیات میں بہتری کے لئے خاطرخواہ کام کئے ہیں۔ سموگ میں کمی اور خاتمے کے لئے اقدامات کو دنیا تسلیم کررہی ہے ۔ برازیل کے شہر بیلم میں کوپ 30 اجلاس میں اپنے پراجیکٹ پیش کئے جائیں گے ۔انہوں نے کہا کہ شہباز شریف صاحب نے میری ٹریننگ کی اور انہی کے نقش قدم پر چل رہی ہوں اور وہی میرے مینٹور ہیں۔لندن میں مختصر قیام کے دوران مریم نواز نے گزشتہ صبح فیملی کے ہمراہ پارک لین پر واک کی اور بچوں کے ساتھ مقامی ریسٹورنٹ میں ناشتہ کیا ۔مریم نوا ز برازیل سے واپسی پربھی لندن میں مختصر قیام کے بعد پاکستان روانہ ہوں گی۔

