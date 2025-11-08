نوکریوں ،سکلز سے محروم زیادہ ترنوجوان آبادی پاکستان پربوجھ:عالمی بیگ
سیلاب،فضائی آلودگی،بڑھتی آبادی بارے ٹھوس اقدامات نہ کئے تو2050 تک جی ڈی پی میں 30 فیصد کمی صاف پانی، ہوا، خوراک ،رویوں کو برداشت کرنے جیسے سنگین مسائل ،سکول کم اور تعلیمی معیار ناقص :کنٹری ڈائریکٹر پاکستان کو طے شدہ اہداف پر عملدرآمد یقینی بنانا اورٹیکس بلحاظِ جی ڈی پی 15 فیصد تک بڑھانا ہوگا:نمائندہ آئی ایم ایف
اسلام آباد (مدثر علی رانا)عالمی بینک کی کنٹری ڈائریکٹر ڈاکٹر بولرما امگابازا نے پاکستان کی آبی و فضائی آلودگی اور بڑھتی ہوئی آبادی پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اگر پاکستان نے فوری اقدامات نہ کئے تو 2050 تک اس کے جی ڈی پی میں 20 سے 30 فیصد کمی ہو سکتی ہے ۔نوکریوں اور سکلز سے محروم زیادہ تر نوجوان آبادی پاکستان پر بوجھ ہے ۔جبکہ آئی ایم ایف نے پاکستان میں توانائی کے کمزور ڈھانچے ، ناقص ادارہ جاتی اصلاحات، کمزور گورننس، کاروبار کے لیے ناسازگار ماحول، کم برآمدات اور محدود ٹیکس نیٹ جیسے سنگین مسائل کی نشاندہی کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کو طے شدہ اہداف پر عملدرآمد یقینی بنانا اورٹیکس بلحاظِ جی ڈی پی 15 فیصد تک بڑھانا ہوگا، نمائندہ یو این ڈی پی نے کہا کہ پاکستان کو سالانہ10ارب ڈالر کلائمیٹ منصوبوں پر خرچ کرنا اور ایمرجنسی مینجمنٹ نظام مضبوط بنانا ہوگا۔، ایس ڈی پی آئی کے زیرِ اہتمام سسٹین ایبل ڈویلپمنٹ اِن ایمرجنگ ورلڈ سیشن سے خطاب کرتے ہوئے عالمی بینک کی کنٹری ڈائریکٹر نے کہا کہ حالیہ سیلاب سے پاکستان کو 2.9 ارب ڈالر کا نقصان ہوا جبکہ 2022 کے سیلاب کے نتیجے میں 30 ارب ڈالر کے نقصانات ہوئے ۔ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کلائمیٹ چینج سے شدید متاثرہ ممالک میں شامل ہے اور عالمی بینک کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک کے تحت پاکستان کو 20 ارب ڈالر کی معاونت فراہم کرے گا۔انہوں نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے وفاق اور صوبوں کو مشترکہ اقدامات کرنا ہوں گے ۔ لاہور کی فضائی آلودگی انسانی صحت کے لیے خطرناک حد تک بڑھ چکی ہے ، جبکہ گرین فنانسنگ کے فروغ کے لیے پاکستان کو سالانہ بجٹ میں مناسب اقدامات کی ضرورت ہے ۔کلائمیٹ چینج سے نمٹنے کیلئے اقدامات نہ کیے گئے تو آفٹر شاکس لگتے رہیں گے ۔پاکستان میں آئی ایم ایف پروگرام کے باعث اہم اقدامات کیے جاتے ہیں آئی ایم ایف پروگرام نہ ہو تو ایسے اقدمات ہوتے جن کا جواب پاکستان اور بیوروکریسی کے پاس نہ ہوتا۔ پاکستان میں پینے کا صاف پانی، کلین ائیر، خوراک کی دستیابی اور ایجوکیشن، رویوں کو برداشت کرنے جیسے سنگین مسائل ہیں پاکستان میں سکول کپیسٹی سے کم اور تعلیمی معیار ناقص ہے کم غذائیت کے باعث سیکھنے کا عمل متاثر ہوتا ہے ۔ پاکستان میں بڑی نوجوان آبادی نوکریوں اور سکلز کے بغیر ہے جو کہ بوجھ ہے ، پاکستان میں آبادی کی گروتھ خطے کے دیگر ممالک کی نسبت زیادہ ہے ۔ پاکستان کو ان تمام مسائل کیلئے پالیسی کی ضرورت ہے ۔
آئی ایم ایف کی نمائندہ ماہر بنیچی نے کہا کہ پاکستان کو موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث مائیکرو اکنامک چیلنجز کا سامنا ہے ۔سیلاب سے ہونے والے نقصانات کے بعد معاشی بحالی میں تیزی لانے کی ضرورت ہے ۔ انہوں نے کہا کہ دسمبر تک آر ایس ایف کی پہلی قسط پاکستان کو موصول ہو جائے گی۔ماہر بنیچی نے زور دیا کہ پاکستان کو پبلک فنانس مینجمنٹ (PFM) میں شفافیت لانے ، فنڈز کے استعمال کی مانیٹرنگ کے لیے سخت میکنزم بنانے اور کلائمیٹ فنانسنگ کے منصوبوں کو پی ایس ڈی پی میں شامل کرنے کی ضرورت ہے ۔انہوں نے کہا کہ قرض پروگرام کے تحت رہتے ہوئے پاکستان کو طے شدہ اہداف پر عملدرآمد یقینی بنانا ہوگا۔آئی ایم ایف کے مطابق پاکستان میں ٹیکس بلحاظِ جی ڈی پی تناسب صرف 9 فیصد ہے جسے کم از کم 13 تا 15 فیصد تک بڑھانے کی ضرورت ہے ۔ ادارے نے کہا کہ پاکستان میں نجی شعبے کی سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول، توانائی کے شعبے میں اصلاحات اور برآمدات کے فروغ پر توجہ دینا ہوگی۔ماہر بنیچی کے مطابق پروگرام میں رہتے ہوئے پاکستان کے زرمبادلہ کے ذخائر مستحکم ہیں، بیرونی ادائیگیوں کا دباؤ کم ہے ، اور مہنگائی مڈٹرم حکمتِ عملی کے مطابق 7 فیصد تک رہنے کی توقع ہے ۔یو این ڈی پی کے نمائندے نے کہا کہ پاکستان کو کلائمیٹ چینج کے منصوبوں پر سالانہ 8 تا 10 ارب ڈالر خرچ کرنے کی ضرورت ہے ۔انہوں نے کہا کہ قدرتی آفات سے بچنے کے لیے ایڈوانس پلاننگ اور ایمرجنسی مینجمنٹ سسٹم ناگزیر ہیں تاکہ مستقبل میں نقصانات کم کیے جا سکیں۔پلینری سیشن میں دیگر ماہرین کا کہنا تھا کہ پاکستان کو پالیسی سازی میں شراکت دار اداروں اور اسٹیک ہولڈرز سے مشاورت کا دائرہ کار وسیع کرنا چاہیے تاکہ پائیدار ترقی ممکن ہو سکے ۔