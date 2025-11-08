سینیٹ:اپوزیشن لیڈر کا تقررنہ ہونے پر پی ٹی آئی کا احتجاج:احتساب ترمیمی بل2023 واپس
اپوزیشن لیڈر کے بغیر ایوان نامکمل:وزیر قانون،کورم کی نشاندہی سے ماحول کشیدہ ، سینیٹر سیف ابڑو اور ناصر بٹ میں تلخ کلامی ایوان میں فیڈرل پراسیکیوشن سروس ایکٹ2023، سی ڈی اے اور نیشنل سکول آف پبلک پالیسی بلز کثرتِ رائے سے منظور
اسلام آباد (اپنے رپورٹر سے )سینیٹ اجلاس میں پی ٹی آئی نے اپوزیشن لیڈر کی تقرری نہ ہونے پر نعرے بازی اور شور شرابہ کرتے ہوئے احتجاج کیا۔ اپوزیشن نے کورم کی نشاندہی کی تاہم گنتی کرانے پر کورم مکمل نکلا جس کے بعد اجلاس جاری رکھا گیا۔ پی ٹی آئی کے سینیٹر سیف ابڑو اور ن لیگ کے سینیٹر ناصر بٹ کے درمیان تلخ کلامی سے ایوان کا ماحول کشیدہ ہوگیا۔وفاقی وزیر قانون سینیٹر اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ اپوزیشن لیڈر کی نامزدگی چیئرمین سینیٹ کا اختیار ہے ۔ میری ہمدردیاں اپوزیشن کے ساتھ ہیں کیونکہ اپوزیشن لیڈر کے بغیر ایوان نامکمل ہوتا ہے ۔ایوانِ بالا نے فیڈرل پراسیکیوشن سروس ایکٹ 2023، سی ڈی اے ترمیمی بل اور نیشنل اسکول آف پبلک پالیسی (ترمیمی) بل کثرتِ رائے سے منظور کر لیے جبکہ قومی احتساب آرڈیننس 1999 میں مزید ترمیم کے لیے پیش کیا گیا احتساب (ترمیمی) بل 2023 واپس لے لیا گیا۔ اجلاس کی صدارت پریذائیڈنگ آفیسر منظور کاکڑ نے کی۔ وزیر قانون سینیٹر اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ اپوزیشن لیڈر کی نامزدگی چیئرمین سینیٹ کا اختیار ہے ۔ میری ہمدردیاں اپوزیشن کے ساتھ ہیں کیونکہ اپوزیشن لیڈر کے بغیر ایوان نامکمل ہوتا ہے تاہم یہ عمل چیئرمین سینیٹ کی صوابدید پر منحصر ہے ۔
انہوں نے کہا کہ جمہوری روایت کے طور پر چیئرمین سینیٹ سے ملاقات کرنی چاہیے ، ہماری نیک تمنائیں اپوزیشن کے ساتھ ہیں۔سینیٹر اعظم سواتی نے کہا کہ اپوزیشن لیڈر کے بغیر ایوان نامکمل ہے ، حکومت کو اس سلسلے میں پیش رفت سے آگاہ کرنا چاہیے ۔پریذائیڈنگ آفیسر منظور کاکڑ نے اے این پی کے پارلیمانی لیڈر ایمل ولی خان کو بات کرنے کا موقع دیا تو پی ٹی آئی سینیٹرز نے نعرے بازی شروع کر دی۔ ایمل ولی خان نے کہا کہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ نعرے بازی میرے خلاف ہے یا حکومت کے خلاف۔ ایسے ماحول میں گفتگو ممکن نہیں۔وقفۂ سوالات کے دوران وزیر مملکت برائے قانون و انصاف بیرسٹر عقیل ملک نے سینیٹر سید علی ظفر کے سوال کے جواب میں بتایا کہ پنشنرز کی سہولت کے لیے وزارتوں اور اداروں میں خصوصی پنشن سیل قائم کیے گئے ہیں۔ پنشن سے متعلق مسائل کے حل کے لیے متعلقہ فورم سروس ٹربیونل اور وفاقی محتسب ہیں، جبکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ حتمی ہوتا ہے ۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے مزید بتایا کہ اسلام آباد کی تمام لائبریریوں کو ای لائبریری میں تبدیل کیا جا چکا ہے ۔ ایوان بالاکا اجلاس آج صبح ساڑھے گیارہ بجے تک ملتوی کردیا گیا ۔