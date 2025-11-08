صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ججز ،وکیل میں آئینی ترمیم پرمکالمہ:ہم آئین کے پابند،جسٹس امین

  پاکستان
سپریم کورٹ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا:وکیل،یہی ایمان توپھرفکرکیسی:جسٹس مندوخیل بلڈنگ ہی لینی تھی تو شرعی عدالت کی کیوں؟ ساتھ والی لے لیتے :وکیل فیصل صدیقی

اسلام آباد(کورٹ رپورٹر)سپریم کورٹ میں سول سروس رولز سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران آئینی بینچ کے ججز اور وکلاء میں مجوزہ 27 ویں آئینی ترمیم پر دلچسپ مکالمہ ہوا،جسٹس امین الدین خان نے ریمارکس دیئے کہ ہم آئین کے پابند ہیں۔دوران سماعت وکیل فیصل صدیقی نے نام لیے بغیر 27 آئینی ترمیم کا تذکرہ کیا،جسٹس امین الدین خان نے استفسار کیا کہ کیا یہ کیس آج ختم ہو جائے گا؟ وکیل فیصل صدیقی نے جواب دیاکہ میرے خیال سے آج شاید کیس ختم نہ ہو پائے ۔ وکیل نے نام لیے بغیر 27 آئینی ترمیم کا تذکرہ کرتے ہوئے کہامیری درخواست ہے کہ کیس کا آج فیصلہ کیا جائے ، میں وفاقی شرعی عدالت کی بلڈنگ میں کیس پر دلائل دینا نہیں چاہتا، بلڈنگ ہی لے لینی تھی تو وفاقی شرعی عدالت کی کیوں؟ بلڈنگ لینی تھی تو ساتھ والی عمارت لے لیتے ۔ فیصل صدیقی کے بات پر آئینی بینچ کے ججز مسکرا دیئے ۔جسٹس جمال مندوخیل نے مسکراتے ہوئے ریمارکس دیئے کہ رات آپ کے حق میں کچھ پیشرفت ہوئی ہے ۔ وکیل فیصل صدیقی نے کہامجھے کوئی شبہ نہیں سپریم کورٹ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا اگر یہی ایمان ہے تو پھر فکر کی کیا بات ہے ۔ بعد ازاں سماعت دو ہفتوں تک ملتوی کردی گئی۔

 

