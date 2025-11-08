ایک ترمیم قبول باقی مستردکیوں؟ بلاول سے بات ہوگی:فضل الرحمن
26ویں ترمیم کی کوئی شق دوبارہ آئی تو آئین کی توہین ،قبول نہیں کرینگے مسودہ سامنے نہیں آیا، آرٹیکل 243پڑھ کر قبول کیا جا سکتا :پریس کانفرنس
اسلام آباد (اپنے رپورٹرسے )جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمن نے کہا کہ 27ویں ترمیم بارے حکومت کی جانب سے کوئی مسودہ منظر عام پر نہیں آیا جب تک مسودہ سامنے نہیں آتا کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا ،آرٹیکل 243 پڑھ کر قبول کیا جا سکتا ہے ، بغیر پڑھے تسلیم نہیں کیا جا سکتا ، 26ویں ترمیم میں حکومت 35 شقوں سے دستبردار ہوئی تھی، اگر انہی میں سے کوئی شق دوبارہ سامنے آئی تو اسے پارلیمنٹ اور آئین کی توہین سمجھا جائے گا۔ ایسی کسی شق کو قبول نہیں کیا جائے گا ۔ ان خیالات کااظہار ا نہوں نے اپنی رہائش گاہ پر جے یو آئی کے مشاورتی اجلاس کے بعد پریس کانفرنس کرتے ہو ئے کیا، مولانا فضل الرحمن نے کہا کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات پیش نہیں ہوئیں اور نہ ہی ان پر کوئی بحث ہوئی، سودی نظام کے خاتمے پر بھی کوئی پیش رفت سامنے نہیں آئی۔ انہوں نے کہا کہ 1857ء کے ایکٹ کے تحت مدارس کی رجسٹریشن کا کوئی طریقہ کار واضح نہیں کیا گیا۔ اگر صوبوں کے اختیارات میں کمی کی گئی تو جمعیت علما ء اسلام آواز اٹھائے گی کیونکہ آئین صوبوں کے حقوق میں اضافے کا کہتا ہے ، کمی کا نہیں، انہوں نے کہا کہ چیئرمین پیپلز پارٹی نے جو بات کی تو پھر اس سے بیٹھ کر بات ہوگی کہ ایک کیوں قبول کی باقی کیوں مسترد کیں؟ ابھی تک پیپلز پارٹی کیساتھ کوئی ملاقات ایجنڈ ے میں نہیں اگر ضرورت محسوس ہوئی تو ان سے ضرور ملیں گے ۔